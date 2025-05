Rock Hard Festival in Gelsenkirchen: Fans erreicht die Nachricht – jetzt müssen sie schnell sein

Du liebst Heavy Metal und hast Bock dich musikalisch berieseln zu lassen? Dann könnte das Rock Hard Fesival in Gelsenkirchen genau das Richtige für dich sein. Dort treten am 6. und 7. Juni über 20 Bands auf.

Musikfans kommen an den beiden Tagen also voll auf ihre Kosten. Möchtest du dir das Ganze nicht entgehen lassen, musst du allerdings schnell sein. Denn andernfalls verstreicht deine Chance, beim diesjährigen Event in Gelsenkirchen dabei zu sein, wohl schneller, als dir lieb ist.

Rock Hard Festival Gelsenkirchen: Tickets fast ausverkauft

In einem Facebook-Post verkünden die Veranstalter des Rock Hard Festival in Gelsenkirchen, es seien „über 90 Prozent Camping Tickets verkauft“. Wer solche Tickets noch ergattern möchte, muss also schnell sein.

„Langsam wird es gemütlich auf dem Campingplatz des Rock Hard Festivals 2025!“, so die Veranstalter. Tickets gebe es aktuell noch im Online-Shop. Doch wie viel kosten sie dich eigentlich?

So teuer sind die Tickets für das Festival

Laut Website hast du aktuell noch die Möglichkeit, dir diese Tickets für das Rock Hard Festival in Gelsenkirchen zu sichern:

3-Tages-Ticket + Camping: 203 Euro

3-Tages-Ticket: 148 Euro

Tagesticket Freitag: 60,50 Euro

Tagesticket Samstag: 71,50 Euro

Tagesticket Sonntag: 71, 50 Euro

Zudem informieren die Veranstalter vom Rock Hard Festival in Gelsenkirchen: „Damit wir einen möglichst sauberen Campingplatz garantieren können, müssen wir von allen Campern wieder ein Müllpfand in Höhe von 5 Euro erheben. Bei Abgabe eures Abfalls bekommt ihr den Fünfer natürlich zurück. In dem 3-Tages-Ticket + Camping sind die 5 Euro Müllpfand schon mit inbegriffen!“