DAZN verkündet Mega-Deal – doch für Deutschland-Kunden gibt es bittere News

In den vergangenen Wochen und Monaten hat DAZN immer wieder einige Deals verkündet, die für die vielen Kunden besonders erfreulich waren. Die Sportfans dürfen sich nämlich auf viele neue Sportarten beim Streamingdienst freuen.

Das ist auch jetzt wieder der Fall. So hat DAZN eine Vereinbarung mit der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) verkündet. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten allerdings besondere Regeln.

DAZN verkündet Mega-Deal

Künftig wird NHL.TV in rund 200 Ländern der Welt bei DAZN zu sehen sein. Beide Seiten haben einen geltenden Vertrag abgeschlossen. Zu den Ausnahmen gehören einige nordeuropäische Länder so wie die NHL-Heimatmärkte Kanada und USA. Wer aktuell ein Abo bei NHL.TV hat, wird in den kommenden Monaten weitere Informationen über die Umstellung erhalten.

Wichtig für die DAZN-Kunden in Deutschland: Es ist nicht im normalen Abo verfügbar, sondern muss zusätzlich zu den bestehenden Paketen gebucht werden. Und dann gibt es auch noch für die Eishockey-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz besondere Regeln.

In diesen Ländern wird NHL.TV nicht alle Spiele live übertragen. Denn: Sky Deutschland hat in diesen Regionen seinen TV-Vertrag langfristig verlängert. Der Pay-TV-Sender wird rund 300 Spiele in der Saison live übertragen.

„Wegweisende Vereinbarung“

Beim Sport-Streamingdienst freut man sich über den Deal mit der besten Eishockeyliga der Welt. „Die wegweisende Vereinbarung zwischen DAZN und der NHL ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, Fans auf der ganzen Welt die spannendsten Sportereignisse zu bieten. Wir freuen uns, einem breiten internationalen Publikum durch ein innovatives, zugängliches und immersives Seherlebnis ein Premium-Sportangebot aus Nordamerika präsentieren zu können. Durch die Kombination der spannenden Inhalte der NHL mit der globalen Plattform und der erstklassigen Technologie von DAZN eröffnen wir den Fans neue Möglichkeiten, sich mit ihrem Lieblingssport zu verbinden – jederzeit, überall und auf jedem Gerät“, sagt Shay Segev, CEO der DAZN Group.

Steve McArdle, Chief Operating Officer der NHL, sagt zum Vertrag: „Die NHL ist eine globale Liga, und da 30 Prozent unserer Spieler außerhalb Nordamerikas geboren sind, hat die Einbindung unserer internationalen Fans für uns hohe Priorität. Die Medienverbreitung steht im Mittelpunkt unserer globalen Strategie, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit DAZN, um unsere globale Reichweite weiter auszubauen und unsere schnell wachsende internationale Fangemeinde anzusprechen. Unser gemeinsames Engagement für Innovation, Spitzentechnologie und die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Content-Delivery-Services wird es uns ermöglichen, NHL-Inhalte an Eishockeyfans auf der ganzen Welt auf den von ihnen bevorzugten Plattformen zu liefern.“