Bill Kaulitz trifft „Sex and the City“-Star – „Zickiger als gedacht“

Bill Kaulitz gibt einen Einblick in einen besonderen und gleichzeitig ernüchternden Tag. Ein Bild, das ihn 2024 neben Kim Cattrall und Mina El Hammani zeigt, sorgte für Begeisterung bei seinen Fans. Doch während das Foto Fröhlichkeit vermittelt, verlief die Begegnung hinter den Kulissen anders als erhofft.

Der „Tokio Hotel“-Frontmann, ein großer Fan der Serie „Sex and the City“, enthüllt in der neuen Staffel „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix die weniger glamouröse Wahrheit. Seine Beobachtungen geben Aufschluss über seine Faszination für eine bekannte „Sex and the City“-Schauspielerin – und seine Enttäuschung nach einem persönlichen Treffen.

Bill Kaulitz erfüllt sich einen Traum

Die Kameras begleiten Bill Kaulitz nach Joshua Tree in Kalifornien, wo ein Shooting für die „Vogue“ ansteht. Voller Vorfreude sagt Bill Kaulitz: „Ich treffe mein großes, großes Idol von der berühmten Serie ‚Sex and the City‘.“ Dass es sich um Kim Cattrall handelt, wird in der Serie nicht explizit ausgesprochen. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Sarah sucht er ein Outfit aus und teilt seine Aufregung: „Ich habe Angst, dass sie gemein ist.“ Obwohl er die Begegnung als großen Traum ansieht, ist er besorgt, wie sie verlaufen könnte.

Die Episode zeigt keine Aufnahmen von der Begegnung mit dem Serienstar. Ihr Name bleibt ungenannt, ein Piepton ersetzt ihn. Doch „t-online“ berichtet, dass Fans schon längst wussten, dass es sich hier um Kim Cattrall handelt. Bill Kaulitz schildert ernüchtert: „… ist zickiger als gedacht – und sie wollte partout nicht gefilmt werden.“ Für ihn ist das Verhalten des „Sex and the City-„Stars eine Enttäuschung. Rückblickend sagt er: „Ich fand’s ein bisschen heavy, dass man sich gar nicht traut, sie darauf anzusprechen.“

Kim Cattrall hat sich bereits von „Sex and the City“ distanziert und spielt in den Fortsetzungen keine Rolle mehr. Für Bill Kaulitz, einen treuen Fan der Serie und ihrer Figur „Samantha“, war diese Distanziertheit schwer zu akzeptieren. Er beschreibt die Begegnung als „das Schlimmste“, das hätte eintreten können.

Das auf Instagram veröffentlichte Foto mit Kim Cattrall und Mina El Hammani zeigt Bill Kaulitz glücklich lächelnd. In der Bildunterschrift betont er: „Wenn du mich kennst, weißt du, wie viel mir das bedeutet hat. Was für ein Tag.“ Doch erst später werden die vermutlich bitteren Momente hinter diesem vermeintlich harmonischen Schnappschuss öffentlich.

