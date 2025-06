Als Bill Kaulitz und Marc Eggers zusammen schliefen, kotzte der Mallorca-Star ins Bett

Bill Kaulitz und Marc Eggers – die Love-Story der beiden hat das Potenzial, eine unendliche Geschichte zu werden. Mal off, mal on, jetzt anscheinend wieder off. Im Jahr 2023 gab es die ersten Anzeichen, nach einer Pause fanden die beiden wieder zusammen. Jetzt soll die Beziehung endgültig ein Ende gefunden haben.

In der Netflix-Serie „Kaulitz und Kaulitz“ spricht „Tokio Hotel“-Star Bill ganz offen über Marc Eggers. Zu offen, könnte man meinen. Bei einem Treffen mit Freunden und Bruder Tom plaudert Kaulitz nämlich ganz offen über eine doch, recht unangenehme Nacht mit dem Mallorca-Star.

Bill Kaulitz spricht über eklige Nacht mit Marc Eggers

„Jetzt kommt die schlimmste Story überhaupt, pass auf, das ist auch für mich neu“, leitet Bill ein, um dann ins Eingemachte zu gehen. „Wir wachen auf, das ganze Bett vollgekotzt!“

Igitt! „Von Marc“, präzisiert Bill, „wir kuscheln so in der Kotze. Ich mit meinen Haaren (…) die Kotze drin. Wir sind so zusammengekuschelt in der Kotze. Stehen auf, gehen auf Toilette und kuscheln uns in die Kotze wieder rein.“

Da war auch Bruder Tom dezent schockiert: „Diese Geschichte hätte ich niemanden erzählt. Die hätte ich für mich behalten, für den Rest meines Lebens.“

„Ich habe von Marcs Beinen die Kotze abgekratzt“

Doch Bill hatte noch nicht fertig. „Leute, ich habe von Marcs Beinen die Kotze abgekratzt“, berichtet der Sänger. Er sei in einer Phase der frischen Verliebtheit gewesen, in der alles klar gehe, erklärte der „Tokio Hotel“-Star.

Na, dann kann er ja fast froh sein, dass ihm derlei eklige Zwischenfälle hoffentlich in Zukunft erspart bleiben. Und so können sich „Tokio Hotel“ nun voll auf ihre anstehende Tour konzentrieren. Die führt die vier Musiker unter anderem nach Hamburg, Amsterdam, Mailand, Paris, Berlin und Düsseldorf.