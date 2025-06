„Kaulitz & Kaulitz“: Worte lassen aufhorchen – „Wäre was für Staffel 3“

Die Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ gewährt Fans einen seltenen Einblick in das Leben der berühmten Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz. Die Doku begleitet die „Tokio Hotel“-Stars hautnah – von privaten Momenten bis hin zu beruflichen Herausforderungen. Aktuell läuft die zweite Staffel auf Netflix.

Vor allem Frontmann Bill Kaulitz gibt beruflich immer Vollgas. Da ist es nur logisch, dass er sich auch ab und zu ein kleines Beauty-Upgrade gönnt. Und das will er sogar in seiner Netflix-Serie festhalten.

Bill Kaulitz und seine Beauty-Pläne

In Sachen Verjüngung hat Bill Kaulitz noch einiges vor. Er ist offen für weitere Eingriffe, um sich jung zu fühlen und auszusehen. Der „Tokio Hotel“-Sänger plant sogar, die Operation in seiner Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ zu zeigen.

Bill Kaulitz gab zu, bereits kleinere Beauty-Eingriffe gehabt zu haben. Nun hat er neue Pläne für eine Verjüngung offenbart. „Ich habe gerade den Schönheitschirurgen von Kris Jenner ausfindig gemacht“, erzählt er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Die sieht fantastisch aus, die Maus. Jetzt möchte ich auch hin.“

„Kaulitz & Kaulitz“ – „Wäre was für Staffel 3“

„Vielleicht wäre das was für Staffel 3“, so Bill Kaulitz. Seine Offenheit gegenüber Botox betont er: „Das fühlt sich ganz normal an. Der Einstich tut nicht weh und die Stirn ist hinterher auch nicht taub oder so.“

„Man kann sie eben nur nicht mehr bewegen. Älter zu werden, ist toll. Mein Leben wird jedes Jahr schöner. Aber das heißt ja nicht, dass ich Falten kriegen muss“, erklärt Bill Kaulitz. Er sieht Schönheit als Teil seines Lebensstils und nicht als Zwang.

Die zweite Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ läuft gerade auf Netflix und zeigt Einblicke ins Leben von Bill Kaulitz und seinem Bruder. Die Serie gibt den Fans einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen Musiker.

