Bill Kaulitz: Jetzt darf es jeder sehen

Bill Kaulitz, bekannt als Frontmann der Band „Tokio Hotel“, schreibt Geschichte.

Er ziert das Cover der Sommerausgabe der „Vogue Germany“ – als erster deutscher Mann allein auf dem Titel. Zuvor hatte 2008 nur „James Bond“-Darsteller Daniel Craig international diese Ehre, erklärt das Magazin stolz in einer Mitteilung.

Bill Kaulitz: Jetzt kann es jeder sehen

Der 1000-Einwohner-Ort Loitsche in Sachsen-Anhalt, wo Bill Kaulitz aufwuchs, diente als Kulisse für das Shooting. In einem Instagram-Clip zeigt der 35-Jährige stolz die Ausgabe und erklärt: „Wir haben das Cover bei mir in meiner Heimat geschossen, in Loitsche.“ Die Bilder wirken nostalgisch und modern zugleich.

Ein Tagebau-Bagger, eine Bahnhaltestelle und ein Garagenkomplex rahmen die Aufnahmen ein. Bill posiert sogar in einem DHL-Shirt der Marke „Vetements“. Besonders beeindruckend ist das Titelbild, aufgenommen auf einem Kaliberg in der Nähe seines Heimatdorfs. Hier trägt er ein schwarzes Outfit des Berliner Labels „GmbH“.

„Es ist das, was ich wollte“, schwärmt Bill Kaulitz über das außergewöhnliche Shooting. Er hatte sich das Cover gewünscht. Begleitet wurde er von seinem besten Freund aus der Kindheit, der für das Interview sagt: „Es tut ihm gut, einfach er selbst zu sein und sein Innerstes nach außen tragen zu dürfen.“

Der Musiker lebt inzwischen in Los Angeles, genauso wie sein Zwillingsbruder Tom und dessen Frau Heidi Klum. Trotz seiner internationalen Karriere zeigt Bill Kaulitz, dass ihm seine Wurzeln in Ostdeutschland wichtig bleiben. Seine Fans können sich ab Dienstag (17. Juni) in der Netflix-Show „Kaulitz & Kaulitz“ ein weiteres Bild von ihm machen. Dann startet die zweite Staffel der Reality-Show.

