Für Saisonauftakt zwischen Schalke und Hertha: DFB-Entscheidung gefallen

Die anstrengende und harte Sommer-Vorbereitung ist zu Ende, jetzt wird es richtig ernst für den FC Schalke 04! Der Saisonauftakt steht bevor. Für die Königsblauen geht es am Freitag (1. August, 20.30 Uhr) gegen Hertha BSC.

Beide Traditionsvereine haben hohe Ambitionen, wollen auch die vergangene Horror-Saison vergessen lassen. Für das spannende Auftaktspiel zwischen Schalke und Hertha ist eine Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) offiziell gefallen.

Schalke gegen Hertha zum Saisonauftakt

Für wen wird es ein optimaler Start in die neue Saison? Wer kassiert direkt den ersten Rückschlag? Der FC Schalke 04 und Hertha BSC werden sich zum Saisonauftakt keine Blöße geben und schon direkt zeigen, mit wem in dieser Spielzeit zu rechnen ist.

Zu einem brisanten Wiedersehen wird es übrigens nicht kommen. Paul Seguin, der in diesem Sommer S04 verlassen und sich dem Hauptstadt-Klub angeschlossen hat, fällt angeschlagen aus. Der 30-jährige Ex-Schalker plagt sich aktuell mit einer Wadenverletzung herum und wird also nicht gegen die Mannschaft von Trainer Miron Muslic auflaufen.

Aber auch ohne Seguin ist ein hitziges Spiel zu erwarten. Dass es nicht aus dem Ruder läuft, wird Richard Hempel sorgen. Er wurde vom DFB für die Begegnung als Schiedsrichter eingeteilt.

DFB-Entscheidung gefallen

Sowohl Schalke als auch Hertha haben bereits ihre Erfahrungen mit Hempel gemacht. Noch im März war er der Unparteiische bei der 1:2-Niederlage der Königsblauen gegen Hannover 96 in der Veltins-Arena. Die Berliner pfiff er in zwei Partien in der vergangenen Spielzeit. Beide Spiele wurden gewonnen (3:1 gegen Magdeburg und 2:0 gegen Regensburg).

Seine beiden Assistenten sind Daniel Barnitzki und Tim Kohnert. Als vierter Offizieller ist Konrad Oldhafer im Einsatz. Im VAR-Keller sitzen Patrick Hanslbauer und Justus Zorn, die sich strittige Szenen anschauen werden.

Das Schiedsrichterteam wird hoffen, nicht zu sehr im Mittelpunkt zu stehen. Dafür sollen Schalke und Hertha am 1. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison sorgen. Wer darf am Freitagabend jubeln?