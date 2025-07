FC Schalke 04: Miron Muslic degradiert Profis – jetzt kommt alles raus

Die Sommervorbereitung beim FC Schalke 04 neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Schon am Freitag (1. August) kommt Hertha BSC Berlin zur Saisoneröffnung der zweiten Bundesliga nach Gelsenkirchen. Ein hartes Auftaktprogramm.

Die personelle Situation ist bei S04 derweil weiter angespannt. Trainer Miron Muslic hat nach wie vor zu viele Spieler im Kader, doch die gewünschten Verkäufe konnten bis dato noch nicht umgesetzt werden. Nun ist klar, wen der FC Schalke 04 in dieser Transferperiode noch loswerden möchte.

FC Schalke 04: Zahlreiche Spieler sollen gehen

Mit Pape Meissa Ba steht der erste Abgang beim FC Schalke 04 bereits bevor. Der Stürmer wechselte zwar erst im Winter zu S04, konnte die Verantwortlichen aber nicht vollends von sich überzeugen. Das Credo: Bei einer attraktiven Offerte darf der Senegalese gehen. Die hat Königsblau nun offenbar aus England erhalten. Ähnliches Vorgehen gilt nach „WAZ„-Informationen auch bei Amin Younes, der zwar nicht zwingend gehen soll, allerdings auch nicht unverkäuflich ist.

Wie die Tageszeitung weiter berichtet, soll die Situation bei anderen S04-Profis noch klarer sein. So sollen Bryan Lasme, Henning Matriciani und Martin Wasinski den Verein in diesem Sommer definitiv verlassen. Bei ihnen wird ein fester Verkauf angestrebt. Auf eine Leihe hinauslaufen soll es dagegen bei Felipe Sanchez und Mauro Zalazar, die anderswo Spielpraxis sammeln sollen.

Mehrere Youngsters zur U23

Abseits dessen plant der FC Schalke 04 allerdings auch, den ein oder anderen Youngster vorerst zur U23 abzustellen. Das betrifft Ayman Gulasi, Mika Khadr, Aris Bayindir und Luca Podlech. Sie alle sollen unter Jakob Fimpel Spielzeit sammeln. Beim Regionalliga-Auftakt (26. Juli) kamen Podlech und Khadr bereits zum Einsatz.

Der Plan beim FC Schalke 04 ist also klar: Der Kader soll verdünnt werden. Doch die Interessenten stehen nach zwei zuletzt völlig verkorksten Saisons nicht gerade Schlange. In dieser Causa ist für Sportvorstand Frank Baumann also eine Menge Geduld gefragt.