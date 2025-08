Die Arbeiten an der Sauerlandlinie A45 in NRW schreiten voran. Während die neue Rahmedetalbrücke Form annimmt, starten nun weitere Maßnahmen. So wird die L655, eine zentrale Umleitungsstrecke, auf drei Kilometern komplett saniert. Die Straße verbindet das Lennetal mit Regionen östlich und südlich von Lüdenscheid. Sie dient seit der Sperrung der A45 als wichtige Ausweichroute.

Besonders der Verkehr zwischen Dortmund und südlicheren Städten wie Olpe oder Siegen nutzt die L655 verstärkt. Jetzt wird die Straße einschließlich Radweg und Entwässerung grundlegend erneuert. Diese Bauarbeiten sollen zwei Jahre dauern. Während der Maßnahmen bleibt die L655 meist zweispurig befahrbar. Nur in zwei Abschnitten regeln Ampeln den Verkehr an dieser Stelle in NRW.

A45-Vollsperrung nervt Pendler nur noch – jetzt kommt es in NRW noch dicker

Allein für diese Sanierung investiert das Land NRW 5,2 Millionen Euro. Diese Maßnahme ist Teil des Sonderprogramms Südwestfalen, das insgesamt 124 Projekte umfasst. Ziel ist es, die beschädigten Umleitungsstrecken rund um die gesperrte A45 zu entlasten. Neben der L655 sollen auch die L530, L532 und die B7 noch 2023 saniert werden.

Das Land NRW setzt bei den Projekten auf moderne Methoden. „Wir sparen Zeit und erhöhen die Effizienz“, betont Dr. Petra Beckefeld von Straßen.NRW. Planung und Bau laufen dabei Hand in Hand. Auch sogenannte teilfunktionale Ausschreibungen sollen den Prozess beschleunigen. Bürokratie wird dabei abgebaut und die Flexibilität verbessert.

Mehr News:

Währenddessen wächst wenige Kilometer entfernt die neue Rahmedetalbrücke in die Höhe. Seit Dezember 2021 ist die A45 bei Lüdenscheid gesperrt. Die marode Brücke war einsturzgefährdet und musste gesprengt werden. Jetzt gehen die Arbeiten sichtbar voran. Der erste Abschnitt der neuen Brücke soll bis Sommer 2026 fertig sein. Gerüchten zufolge könnte es sogar schon Oktober 2025 werden – rechtzeitig für ein geplantes Brückenfest.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.