Vom „Dschungelcamp“ zu OnlyFans: Ex-Königin braucht das Geld

Djamila Rowe wagt den Sprung von der Reality-Welt zur Erotikplattform OnlyFans – ein Schritt aus finanzieller Not. „2023, nach dem ‚Dschungelcamp‘, war alles großartig. Ich war unterwegs, hatte Jobs und gut verdient. Doch seit 2024 kommt nichts mehr“, erzählt sie gegenüber „Bild.“

Die ehemalige Dschungelkönigin findet in der Branche keinen Platz mehr. „Ich falle durch alle Raster: Ich bin zu nett, ich mobbe nicht, ich saufe nicht, ich vögle nicht.“

„Dschungelcamp“-Erfolg bringt keine Sicherheit

Ihre Siegprämie aus dem Dschungelcamp reichte nicht lange. „Von den 100.000 Euro bleibt nach Steuern nicht viel. Ich habe eine Tochter, bin alleinerziehend.“ Die Angst vor dem Jobcenter brachte sie auf neue Ideen.

Unterstützung erhält sie von Cathy Lugner. Für OnlyFans fühlt sich Rowe bereit: „Ich war doch schon bei ‚Adam sucht Eva‘ drei Wochen nackt.“

„Dschungelcamp“-Star zeigt klare Grenzen

Trotz Nacktheit wahrt sie ihre Selbstbestimmung. „Ich produziere alles selbst. Ob Füße, Brust, Hintern, am Ende entscheide ich das. Mich fasst niemand an.“ Sie betont, keine Porno-Darstellerin zu sein: „Vielleicht mal ein Video mit einer Frau, aber nie mit einem Mann.“ Ihre Tochter steht hinter ihr: „Sie sagt, OnlyFans sei was für Alte. Aber sie weiß auch: Ich mache das für uns.“

++ auch interessant: Leyla Lahouar & Mike Heiter feiern Doku-Premiere – es ist kaum zu fassen ++

Früher arbeitete Rowe in der Mall of Berlin, doch dahin will sie nicht zurück. OnlyFans bedeutet für sie Unabhängigkeit. Trotz Kritik bleibt sie standhaft: „Einige werden sagen: ‚Wie kann sie das als Mutter machen?‘ Ich sage: Weil ich Verantwortung übernehme.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Der Druck der letzten Monate hinterließ Spuren. Nach einem Zusammenbruch landete Djamila Rowe in der Klinik. Die Diagnose war eine Amnesie durch mentalen Stress. Heute zählt für sie nur noch das Wesentliche: ihre Gesundheit und die Zeit mit der Tochter. Jetzt blickt mutig nach vorn.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.