Bushido-Tochter Laila (11) verteidigt Beauty-Eingriff: „Ich mache, was ich will!“

Diese Entscheidung sorgt für Zündstoff. Laila Ferchichi (11) spricht offen über ihren geplanten Schönheitseingriff. Die Tochter von Rapper Bushido (46) und Influencerin Anna-Maria Ferchichi (43) soll sich die Haare an der Oberlippe dauerhaft weglasern lassen. Für viele ein Unding in dem Alter, doch für Laila? Kein großes Ding.

Im „RTL Exklusiv“ zeigt sich die Schülerin selbstbewusst und klar in ihrer Meinung: „Es sind nur Haare. Ich dachte nicht, dass es schlimm wäre. Aber es hat mich doch nach einer Zeit gestört.“ Sie sagt, sie sei schon seit Jahren mit den kleinen Härchen im Gesicht unzufrieden. Nicht, weil sie selbst sich unwohl fühle, sondern weil andere Kinder sie deswegen aufzogen.

Bushido: Tochter Laila geht drastischen Schritt

„Ganz viele Leute, die sagen, du bist ein Junge, du bist ein Junge – obwohl sie sehen, dass ich kein Junge bin. Ich habe einfach ein bisschen mehr Haare als sie.“ Die Hänseleien hätten sie zwar „nicht zum Weinen gebracht, aber es war auch nicht schön“, erklärt die Tochter von Bushido. Besonders gemein: Die Hänseleien begannen schon, als sie neun war. Seitdem zupft sie regelmäßig die Härchen aus. Jetzt soll Schluss damit sein. Laila will sich lasern lassen.

+++ Auch für dich spannend: Frau von „DSDS“-Juror Bushido deutlich: Sie wollte es nicht +++

Ihre Mutter Anna-Maria unterstützt sie. „Wir haben uns drei Jahre Zeit gelassen. Jetzt handeln wir. Das ist nichts Überstürztes, das ist keine Kurzschlussreaktion, das hat nichts mit Beauty-Wahn zu tun, sondern das hat mehr mit Fürsorge zu tun“, heißt es in dem RTL-Beitrag. Sie selbst hatte in der Jugend das gleiche Problem, wurde wegen ihres Damenbarts gehänselt und versteht daher den Wunsch ihrer Tochter nur zu gut.

Aktuell urlaubt Laila mit ihren Geschwistern und Papa Bushido in Thailand, während Mama Anna-Maria in Dubai nach einem neuen Zuhause sucht. Dort sollen dann auch die Behandlungen starten. Kritik? Die lässt Laila abperlen. „Ich mache, was ich will, wenn meine Eltern mir das erlauben.“