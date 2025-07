Frau von „DSDS“-Juror Bushido deutlich: Sie wollte es nicht

Acht Kinder hat Anna-Maria Ferchichi bereits zur Welt gebracht, sieben davon mit ihrem Mann Bushido. Während dieser großen Ereignisse hielt sich der Rapper meist im Hintergrund, da Anna-Maria ihn bewusst nicht im Kreißsaal dabeihaben wollte.

„RTL“ berichtet, dass die Influencerin ihre Einstellung zu Geburten und Privatsphäre jetzt in ihrem Podcast „Zwischen Dubai und Köln“ erklärt. Mit ihrer offenen Art gibt sie Einblicke in die Herausforderungen und Dynamiken ihrer Ehe mit Bushido. Insbesondere die Geburt ihrer Drillinge bleibt unvergessen.

Bushido blieb meist draußen

Anna-Maria betont ihre Vorliebe für natürliche Geburten, erklärt aber auch deutlich, warum sie dabei auf Bushidos Anwesenheit verzichtet hat. „Mein Mann – was ja das Witzige ist – er war ja bei keiner einzigen Geburt dabei, weil ich das wiederum nicht wollte und er, glaub’ ich, auch nicht so scharf drauf war“, so Anna-Maria. Sie gibt zu, Sorge gehabt zu haben, dass dies die Wahrnehmung ihrer Beziehung beeinträchtigen könnte: „Ich möchte nicht, dass der mir auf die Zwölf guckt, sorry!“ Diese Haltung könnte zwar polarisieren, spiegelt aber ihre tiefen Überzeugungen wider.

++ DSDS-Jurorin enthüllt besonderen Herzenswunsch: „Das wär schon cool!“ ++

Ein gesunder Abstand spielt für Anna-Maria in ihrer Ehe eine wichtige Rolle, auch nach der Geburt. „Ich bin sehr für Privatsphäre in einer Ehe, damit die Erotik gehalten wird“, erklärt sie. Sogar vier Wochen lang benutzte sie ein anderes Badezimmer, um ihrem Mann Anblicke wie Binden oder Einmalunterwäsche zu ersparen. Diese Grenzen zieht sie auch heute noch bewusst, um die Dynamik ihrer Partnerschaft mit Bushido lebendig zu halten.

Bei der Drillingsgeburt war alles anders

Eine besondere Ausnahme gab es bei der Geburt ihrer Drillinge im November 2021. Anna-Marias Arzt bestand darauf, dass Bushido anwesend war: „Du machst hier einen auf harten Kerl und lässt sie alleine? Sie kriegt drei Kinder! Du bist dabei!“ Beim Kaiserschnitt erlebte der Rapper hautnah den Moment, als Leonora, Naima und Amaya das Licht der Welt erblickten. Trotzdem betont Anna-Maria, dass Bushido auch bei den anderen Geburten stets Sekunden nach der Entbindung bei ihr war.

Auch wenn sich Anna-Maria mit 43 Jahren zu alt für ein weiteres Kind fühlt, bleibt ihre Familienplanung wohl ein Kapitel voller Überraschungen, denn bisher war „kein einziges Kind geplant.“ Doch selbst wenn die achtköpfige Familie komplett ist, wird Bushido den emotionalen Moment der Drillingsgeburt wohl niemals vergessen. Die Ferchichis zeigen, wie Liebe, Familie und individuelle Grenzen in einer besonderen Partnerschaft ihren Platz finden können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.