Umstyling bei „Beauty and the Nerd“ geht nach hinten los: „Das bin nicht ich!“

Neues Styling, neue Tränen! Bei „Beauty & The Nerd“ fliegen in Folge 5 nicht nur die Haare, sondern auch die Nerven. Während sich Aaron (26) und Hai (27) schon in der letzten Runde von ihrem Nerd-Ich verabschieden mussten, sind jetzt die restlichen Kandidaten dran. Doch was eigentlich für Wow-Momente sorgen sollte, wird schnell zur Gefühls-Achterbahn.

Tattoo-Fan und Disney-Prinzessin Sarah (35) ist nach ihrem Umstyling wenig begeistert. Grund: ihre Haare! „Das Outfit ist mega, aber ich kann mich wirklich gar nicht mit allem in meinem Gesicht identifizieren. Das bin nicht ich!“, weint sie bitterlich. Die einstige Beauty-Queen in Schwarz bricht vor laufender Kamera in Tränen aus.

„Beauty & The Nerd“: Tränen, Zoff und Styling-Krise

Zum Glück hat sie die Beautys auf ihrer Seite. Kandidatin Laura (28) versteht den Schmerz sofort: „Bei uns Frauen ist das Thema Haare einfach heilig und wenn sie geschnitten werden, drehen wir einfach durch. Ich kann das komplett nachvollziehen!“ Doch nicht jeder hat Verständnis. Teamkollege Max (27) knallt trocken raus: „Es sind nur Haare, die kann sie auch wieder wachsen lassen.“

Und als wäre das nicht genug Drama, sind auch Sammy (21) und Aaron unzufrieden mit ihren neuen Outfits. Anstatt sich selbstbewusst zu präsentieren, mäkeln sie an den Klamotten rum. Die Beautys haben langsam genug vom Mimimi. Laura reißt der Geduldsfaden: „Ich bin richtig sauer.“ Das Gejammer der Nerds nimmt Überhand, und sorgt zunehmend für Kopfschütteln bei den Beautys.

Parallel zum Styling-Fiasko sorgt auch noch Villa-Casanova Max für miese Stimmung. Erst flirtet er mit Elsa (19), dann knutscht er mit Maria (39), nur um am Ende wieder bei Elsa zu landen. Maria ist bedient: „Ich bin glücklich, dass ich das gesehen habe, dass jemand mit mir auf Freundin tut für nichts.“ Elsa hingegen spielt die Unschuld vom Lande. Und Max? Genießt das Chaos. „Im Endeffekt sind alle eifersüchtig, und ich bin mittendrin – so, wie ich’s mag.“