„Beauty and the Nerd“-Nerdin Sarah gesteht: „Max war mein Typ“

In der „Beauty and the Nerd“-Villa geht es heiß her! Dabei zieht Womanizer Max Bornmann (29) alle Blicke auf sich. Besonders die der Nerdin Sarah (35). Doch während Max sich charmant um die Beautys schart, bleibt Sarah außen vor. Ob sie das stört?

Max ist nicht nur auf das 50.000 Euro Preisgeld aus. Er hat auch die Herzen der Beautys im Visier. Mal wird es mit Maria Bell (39) unter der Dusche heiß, mal geht er mit Elsa Latifaj (19) auf Tuchfühlung. Seine Teampartnerin Sarah hingegen? Die schaut ins Leere. Dabei findet sie selbst Gefallen an dem Charmeur.

„Beauty and the Nerd“: Hat Nerdin Sarah auf mehr mit Max gehofft?

Sarah offenbart gegenüber dieser Redaktion: „Max war optisch mein Typ, was ich von Beginn an so kommunizierte. Nachdem ich sah, wie locker er mit Körperlichkeit umging, dachte ich mir, ein Kuss könne sicher auch Spaß machen.“ Doch Max hört scheinbar nicht hin. Stattdessen bleibt es bei oberflächlichen Gesprächen.

Während andere Teams sich kennenlernen, fühlt sich Sarah ignoriert. „Er war für jeden da – nur nicht für mich“, klagt sie. Doch stellt sie klar: „Für mich war es zu keiner Zeit ein Problem, dass er mit anderen intim wurde – ich gönne jedem Menschen seinen Spaß und möchte selbst stets frei leben.“

Doch als Teampartnerin möchte sie ernst genommen werden. „Er hätte mir seine Strategie – mit den anderen Beautys zu flirten und für die Nerds ‚der große Bruder sein‘ – bereits zu Beginn erklären können.“, betont sie. Wie es mit den zweien weiter geht? Das Finale rückt näher. Am 14. August fällt die Entscheidung über das Gewinnerpaar.

ProSieben zeigt Folgen von „Beauty and the Nerd“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr oder vorab auf Joyn.