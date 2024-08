FC Schalke 04: Geraerts will Neuzugang – doch Ben Manga sind die Hände gebunden

Eigentlich dürfte Karel Geraerts bislang mit seiner Mannschaft zufrieden sein. In der 2. Bundesliga zeigte der FC Schalke 04 bislang starke Leistungen, auch wenn es in Nürnberg eine bittere Niederlage gab. Und im DFB-Pokal zog der S04 in die nächste Runde ein.

Dennoch will der Coach des FC Schalke 04 Verstärkung. Ein weiterer Offensivspieler soll kommen. Auch Kaderplaner Ben Manga ist schon auf der Suche, allerdings steht er vor einem großen Problem.

FC Schalke 04: Geraerts will Offensivspieler

Bislang hat der FC Schalke 04 elf neue Spieler verpflichtet. Auf fast allen Positionen verstärkte sich Königsblau für die Zweitliga-Saison, damit diese besser wird, als es in der vergangenen Spielzeit noch der Fall war. Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga hatten in den vergangenen Monaten ganz schön viel zu tun.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nicht das Abseitstor – Aalen hadert mit DIESEN Entscheidungen

Das wird sich auch weiterhin nicht ändern. Beide wollen noch die einen oder anderen Transfers tätigen. Das ist auch die Forderung von Karel Geraerts. Der S04-Coach will einen neuen Offensivspieler, berichtet „Sky“. Demnach soll der Neuzugang sowohl in der Mitte als auch auf den Außen spielen können. Ein schneller, kreativer Offensivmann.

Ben Manga hat dabei auch schon jemanden im Blick. Das Problem: Der Revierklub muss erst einige Spieler loswerden, damit der neue Mann kommen kann. Diese Aufgabe gestaltet sich aktuell nicht so einfach.

+++ FC Schalke 04: Star vor Abgang? Geraerts schiebt Wechsel Riegel vor +++

S04 muss Spieler verkaufen

Zu den Abgangskandidaten gehören Heninng Matriciani, Sebastian Polter sowie die drei degradierten Spieler Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Timo Baumgartl. Bei den drei zuletzt genannten wird es schwierig. Zwar haben sie Angebote vorliegen, wollen den FC Schalke 04 aber nicht verlassen. Es sieht alles wohl danach aus, als würde es eine Abfindung geben. Bitter für S04: Es gäbe in den Fällen keine Ablöse vom neuen Klub.

Mehr Nachrichten für dich:

Anders sieht es dagegen bei Matriciani aus. Der Abwehrspieler ist von Waldhof Mannheim umworben. Die Verhandlungen sind mittlerweile fortgeschritten. Der Drittligist will den 24-Jährigen ausleihen. Sowohl er als auch Polter standen gegen Aalen (2:0) im DFB-Pokal nicht im Kader. Es sieht also wohl danach aus, als würden sie bald den S04 verlassen.