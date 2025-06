Hiobsbotschaft für FC Schalke 04! Karaman-Befürchtung bestätigt sich

Vor dieser Nachricht hatten beim FC Schalke 04 alle gezittert, doch jetzt bestätigen sich die Befürchtungen. Ausgerechnet Kapitän Kenan Karaman hat eine schwere Verletzung erlitten und fällt wochenlang aus! Ein herber Rückschlag auch für Trainer Miron Muslic.

Der hatte Karaman noch vor wenigen Tagen überschwänglich gelobt und versichert, dass der Angreifer einer der wichtigsten Spieler bleibe. Doch jetzt müssen er und der FC Schalke 04 erstmal ohne Karaman auskommen.

FC Schalke 04 verkündet Diagnose

Am Montagvormittag (23. Juni) hatte das Fehlen des Kapitäns im Training bereits Nervosität bei den Anhängern ausgelöst (hier mehr dazu erfahren). Schalke und Verletzungen – das ist seit Jahren so eine Sache. Immer wieder trifft es wichtige Spieler. Jetzt also Karaman.

Wie die Knappen wenig später mitteilten, hat es den 31-Jährigen schwerer erwischt. Die medizinische Abteilung habe über ein bildgebendes Verfahren eine Verletzung am Meniskus im linken Knie diagnostiziert, teilte der FC Schalke 04 mit. Demnach müsse der Verein „in der laufenden Sommer-Vorbereitung zunächst auf seinen Kapitän […] verzichten.“

Fragezeichen hinter Ausfallzeit

Über die genau Ausfallzeit macht der Verein keine Angaben. Dennoch ist zu befürchten, dass Karaman mehrere Wochen, vielleicht sogar zum Saisonstart Anfang August fehlen könnte. Mehrere Medien wie „Sky“ und „WAZ“ berichten davon, dass gar eine Operation nötig werden könnte.

Die Knappen bleiben dahingehend allerdings noch vage. „Über die bestmögliche Behandlungsmethode und das weitere Vorgehen werden sich Spieler und Verein kurzfristig gemeinsam abstimmen“, heißt es von Königsblau.

FC Schalke 04: Karaman kaum zu ersetzen

Fakt ist: Sollte Karaman tatsächlich lange ausfallen, wäre das ein herber Verlust. Die vergangene Saison hat einmal mehr gezeigt, dass man auf den Kapitän kaum verzichten kann. Jetzt liegt es auch an Neu-Trainer Miron Muslic, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie er einen Verlust abfangen könnte.