Robbie Williams auf Schalke: Plötzliche Wendung – letzte Chance für Fans!

Am Mittwochabend (25. Juni 2025) ab 19.30 Uhr kommt es in Gelsenkirchen in der Veltins Arena zu einem wahren Musik-Highlight. Der englische Superstar Robbie Williams (51) lädt zu einem großen Konzert ein.

Dabei wird er sowohl seine legendären Hits als auch neue Tracks zum Besten geben. Der Einlass wird um 16 Uhr sein.

Doch kurz vor dem Konzertstart sickerte nun eine Nachricht durch, die für viele Robbie-Williams-Anhänger ziemlich wichtig sein dürfte…

Robbie Williams: Überraschende Nachricht macht die Runde

Demnach kommt etwas sehr Unerwartetes ans Licht: Es gibt tatsächlich noch Resttickets – und das, obwohl das Event bereits in zwei Tagen steigt. Diese Info wurde nun offiziell bestätigt.

Fest steht: Seine treuen Anhänger müssen schnell sein, denn die Tickets sind heiß begehrt. Wer Robbie Williams live erleben möchte, sollte jetzt zugreifen – auf eventim.de oder direkt vor Ort ab 16 Uhr an der Tageskasse sind noch Karten erhältlich.

Gelsenkirchen ist erst der Anfang…

Schlussendlich ist das Konzert in Gelsenkirchen der Startschuss seiner großen Deutschland-Tournee. In sechs Städten, darunter Hannover, Leipzig, Berlin, München und Frankfurt, wird er auftreten. In Berlin wird er dabei sogar zweimal für emotionale Gänsehautmomente sorgen.

Dabei werden seine Anhänger die beliebten Songs „Angels“, „Feel“, „Rock DJ“ und „Let Me Entertain You“ höchstwahrscheinlich hautnah hören können. Wer den erfolgreichen Solokünstler kennt, weiß, dass er alles geben wird, um die Zuschauermenge zum Beben zu bringen. Hier kannst du noch Tickets ergattern.

