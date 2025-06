Warnung vor Robbie-Williams-Konzert auf Schalke – „Och Mann“

Die Vorfreude auf die großen Konzerte auf Schalke kennt keine Grenzen mehr. Am Mittwoch (25. Juni) gibt sich kein Geringerer als Robbie Williams die Ehre in der Veltins Arena. Zwei Tage später kommt Bruce Springsteen nach Gelsenkirchen, bevor Iron Maiden (11. Juli) und Pur (6. September) in diesem Jahr die Veltins Arena noch zum Beben bringen werden.

Es besteht kein Zweifel: Es wird wieder einmal ein wahres Hit-Gewitter auf Schalke. Doch die An- und Abreise zu den Mega-Konzerten in Gelsenkirchen bereitet so manchem Konzertgänger Bauchschmerzen. Damit die Laune nicht schon vor den Auftritten von Robbie Williams und Co. im Keller ist, liefert die Veltins-Arena entscheidende Tipps.

Wichtiger Hinweis vor Robbie Williams auf Schalke

Mitten in der Woche unter Zeitdruck auf der Autobahn im Ruhrgebiet? Das ist eine reichlich ungünstige Konstellation. Wenn dann auch noch eine Großveranstaltung mit zehntausenden Fans ansteht, droht der Kollaps. Um den zu vermeiden, hat die Veltins-Arena vor dem Konzert von Robbie Williams und Bruce Springsteen wichtige Anreise-Tipps geliefert.

Mit ihnen soll der Satz „Och Mann, jetzt kommen wir zu spät zur Arena“, der in einem Aufklärungsvideo bei Instagram fällt, nicht zur Realität werden.

In dem Clip weist die Veltins Arena darauf hin, dass die Konzert-Tickets zur kostenlosen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (innerhalb des VRR-Bereichs) am Veranstaltungstag berechtigen. Wer Bus und Bahn nutzt, erspart sich damit mögliche Staus auf der Autobahn sowie den Stress oder Kosten bei der Parkplatzsuche. Doch auch bei der Anfahrt mit dem Auto gibt es Sparmöglichkeiten.

Geheimtipp bei der Anreise zu Robbie Williams

Um den Stau rund um Arena-Ring zu entgehen, können Ticket-Inhaber sich auch ganz bequem am Drop-Off-Parkplatz am Gelsenwasser absetzen und abholen lassen. Von hier geht es per Straßenbahn (Haltestelle Willy-Brandt-Allee) oder auch entspannt zu Fuß zur Arena.

Eine weitere Möglichkeit, das Aufkommen von Autos zu reduzieren, ist die S04-Mitfahrbörse. Hier können Konzertbesucher Fahrgemeinschaften bilden und sich einer Fahrt anschließen oder auch eine Reise selbst anlegen. Drei Wege also, um den Frust bei der Anreise zu Robbie Williams und Co. zu reduzieren. Und ganz nebenbei lassen sich dabei möglicherweise auch noch neue Kontakte knüpfen.