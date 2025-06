Gelsenkirchen: Mega-Star Robbie Williams kommt – Stadt mit echtem Geheimtipp

Auch in diesem Jahr kommen im Sommer wieder so einige Weltstars nach Gelsenkirchen. Nachdem 2024 Taylor Swift die Stadt im Ruhrpott zu „Swiftkirchen“ verwandelt hat, wird in diesem Jahr unter anderem Sänger Robbie Williams den Pott zum Beben bringen.

Dafür hat sich Gelsenkirchen auch wieder ein paar spezielle Events einfallen lassen, die die Fans auf den Konzert-Sommer 2025 noch heißer machen sollen. Wie die „WAZ“ berichtet, soll dabei vor allem der Heinrich-König-Platz wieder ein Hotspot dafür sein. Doch was gibt es noch so alles?

Gelsenkirchen überrascht mit Fan-Event

Am 25. Juni wird Mega-Star Robbie Williams Gelsenkirchen rocken. Wie die „WAZ“ in einem aktuellen Beitrag schreibt, wird es an diesem Tag auch ein besonderes Fan-Event geben. Der Heinrich-König-Platz soll nämlich für alle Robbie-Fans und Musikbegeisterten zu „Robbies Revier“ werden. Ab 12 Uhr geht es los – das Ende ist gegen 19 Uhr vorgesehen.

+++Taylor-Swift-Hype in Gelsenkirchen – so hat er die Stadt verändert+++

Doch was erwartet Fans dort? Wie schon bei dem Konzert von Taylor Swift wird die Innenstadt mit Fahnen, Bannern, Wimpelketten und Co. geschmückt, um die Fangemeinschaft in Stimmung zu bringen. Gäste, die einen weiteren Weg haben und mit dem Zug anreisen, werde schon am Hauptbahnhof mit Promotion empfangen. Aber auch für Leute, die sich vor dem Konzert noch mit Merch eindecken wollen, ist gesorgt – denn im Vorfeld kann man sich mit T-Shirts und Co. versorgen.

Mehr Themen:

„Wir freuen uns, wenn möglichst viele auswärtige Gäste auf unseren Fan-Events vor dem Konzert eine schöne Zeit haben und mit der Erinnerung an einen unvergesslichen Konzerttag in Gelsenkirchen nach Hause fahren“, erklärt Markus Schwardtmann, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen. Die Stadt sei sich zwar bewusst, dass ein Ausmaß von „Swiftkirchen“ nur schwer zu toppen ist – dennoch freuen sie sich, auf alles, was kommt. Weitere Highlights zu den großen Konzerten in Gelsenkirchen kannst du im Artikel der „WAZ“ nachlesen.