Taylor-Swift-Hype in Gelsenkirchen – so hat er die Stadt verändert

Das Jahr 2024 war von gesellschaftlichen Debatten sowie Höhen und Tiefen geprägt. Zum Jahresende lohnt sich ein Rückblick auf die emotionalsten und prägendsten Momente, die die Menschen hierzulande erlebt haben.

Dazu gehört auch der Besuch eines Mega-Stars in Gelsenkirchen. Ganze drei Tage lang verwandelte US-Sängerin Taylor Swift die Stadt im Juli 2024 in „Taylor Town“, löste durch ihre drei Konzerte in der Veltins-Arena einen regelrechten Hype aus. Schon Wochen vor den Terminen bereitete sich ganz Gelsenkirchen auf das Event vor – und auch Wochen danach prägte der Superstar die Region.

Taylor Swift in Gelsenkirchen wird zur Erfolgsgeschichte

Der Ruf von Gelsenkirchen ist leider nicht der beste, die Stadt ist notorisch klamm und auch der Fußballverein Schalke 04 kann immer weniger Erfolge verbuchen. Im Sommer 2024 brachte Taylor Swift allerdings ein wenig Glanz in die abgehängte Pott-Stadt. Das lag nicht nur an dem Superstar selbst, sondern auch an cleverem Stadt-Marketing und den Fans der Sängerin, den sogenannten „Swifties“.

Rund zwei Wochen vor dem ersten Konzert in der Veltins-Arena setzte die Stadt einen charmanten Werbegag um, benannte Gelsenkirchen offiziell in „Swiftkirchen“. Die gelben Ortsschilder sowie weitere Taylor-Swift-Plakate, die rund um den Hauptbahnhof, der City sowie der Arena aufgehängt wurden, sorgten dafür, dass Swifties auch Tage vor dem Konzert nach Gelsenkirchen reisten, um viele Schnappschüsse mit den Schildern zu machen. Auch die „Taylor Town“, die während der Konzerte vom 17. bis 19. Juli 2024 auf dem König-Heinrich-Platz errichtet war, hat gezeigt: Gelsenkirchen kann nicht nur Schalke.

Die Angebote in „Swiftkirchen“ wurden von den Swifties dankbar angenommen und durften vielen Geschäftstreibenden in Gelsenkirchen Einnahmen in die Kasse gespült haben.

+++ Gelsenkirchen: Taylor-Swift-Hype geht weiter – jetzt erobert Sängerin diese Orte +++

Taylor Swift hat Spuren in Gelsenkirchen hinterlassen

Gerade nachdem es ei der EM 2024 auch in Gelsenkirchen zu manchmal unschönen Szenen kam, war das Taylor-Swift-Event in der Stadt kurz danach ein Moment, die Stadt auch in internationales, positives Spotlight setzte.

Mehr Themen:

Wie bedeutend die Auftritte von Taylor Swift auch in puncto Zeitgeschichte sind, zeigte sich noch Monate später. Erst seit Oktober prangert ein übergroßes Graffiti der Sängerin an einer Hauswand in der Stadt, die „Swiftkirchen“-Schilder sind mittlerweile begehrte Stücke in diversen Museen. Und mit Robbie Williams und Co. (mehr hier >>>) haben sich die nächsten Stars für 2025 in Gelsenkirchen schon angekündigt.