Alles klar beim FC Schalke 04: Wechsel perfekt!

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Transfer eingetütet. Nach Neuzugang Soufiane El-Faouzi ist es nun wieder ein Abgang.

Am Samstag machte der Verein es offiziell: Lino Tempelmann wird den FC Schalke 04 verlassen und sich dauerhaft Eintracht Braunschweig anschließen. Die Löwen bekommen ihren Wunschspieler mit Preisnachlass, der S04 dürfte am Ende trotzdem erleichtert sein über den Abgang.

FC Schalke 04 verkauft Lino Tempelmann

Tempelmann und Schalke – das blieb am Ende ein Missverständnis. Wie gut der Mittelfeldmann zocken kann, bewies er in Gelsenkirchen nur selten. Kaum hatte er seinen Leihvertrag in Braunschweig unterschrieben, startete er wieder durch. Nun ist klar: Er wird langfristig bei den Niedersachsen bleiben.

Vor zwei Jahren kam er für 700.000 Euro nach Schalke, jetzt verlässt er die Knappen wieder. Mit aller Macht wollte die Eintracht den Spieler behalten, der maßgeblich zum hauchdünnen Klassenerhalt beitrug. Und trotzdem musste der S04 nachhelfen. Damit der Deal über die Bühne geht, gabs für den BTSV einen Ablöse-Rabatt (hier mehr). Rund 300.000 Euro plus mögliche Zusatzzahlungen werden bezahlt.

Ein Top-Verdiener verlässt S04

Für Königsblau dennoch eine Erleichterung. Denn: Tempelmann war mit einem Jahresgehalt von rund einer halben Million Euro einer der Top-Verdiener beim S04 – was im krassen Gegensatz zu seinen Leistungen stand. Schalke schaufelt sich also ordentlich Platz ins Transfer-Budget – und kann nun wieder sorgloser nach neuen Verstärkungen suchen.

„Nach dem für Lino erfolgreichen Verlauf der Rückrunde und dem Klassenerhalt mit Eintracht Braunschweig haben wir mit ihm über die neue Saison gesprochen. Dabei hat Lino deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er seine Zukunft in Braunschweig sieht. Mit Blick auf den noch ein Jahr laufenden Vertrag auf Schalke wollten wir eine klare Entscheidung, die wir nun gemeinsam getroffen haben. Wir wünschen Lino für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute“, sagt Sportdirektor Youri Mulder.

