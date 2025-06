Schalke 04 führt Arena-Änderung durch – Fans wird sie sofort auffallen

Die neue Fußballsaison rückt immer näher. Viele Mannschaften haben bereits ihre Vorbereitung begonnen. Auch beim FC Schalke 04 geht es langsam los. Schließlich soll die Mannschaft von Trainer Miron Muslic bestens auf die neue Spielzeit 2025/26 vorbereitet werden.

Neben der Änderung auf der Trainerbank und im Kader des FC Schalke 04 gibt es auch einige Neuerungen in der Veltins-Arena. Fans werden es in Zukunft bei den Heimspielen direkt bemerken.

Schalke 04: Änderung bei Arena-Zugang

Mehr als 61.000 Fans strömen an jedem Heimspiel in die Veltins-Arena des FC Schalke 04. Dass da nicht alles immer reibungslos abläuft, ist bekannt. Dennoch arbeitet der Revierklub immer wieder an Besserungen. Gleiches gilt auch für das Ticketing. Hierfür gibt es einige Neuerungen.

Im Zusammenarbeit mit dem Ticketing-Partner „vivenu“ wird es ein neues Zugangssystem geben, verkündet S04. „Der Vorstand verfolgte bei dieser Verbesserung im Kern zwei Ziele: mehr Möglichkeiten für Ticketinhaber und bessere Prozesse im Hintergrund. Das neue Ticketing-System ist ein in sich geschlossenes System, das von der Erstellung des Tickets bis zur Zugangskontrolle in der Veltins-Arena funktioniert. Was damit möglich wird“, heißt es in dem Mitgliedsbrief.

Die Neuerungen sind dabei, dass die Ticketbörse viel länger geöffnet hat. Auch am Spieltag können sich Fans noch Karten für die Partien holen. Außerdem werden Dauerkarten digital im Ticket-Account abgebildet und können so sehr einfach weitergeleitet werden, wenn der Inhaber mal nicht kann. Gleiches gilt auch für die Tageskarten.

Neue Zugangskontrollen

Was besonders viele Fans in der vergangenen Saison genervt hat: der Einlassprozess. Hier hat der FC Schalke 04 mitgeteilt, dass es neue Zugangskontrollen geben wird, damit alles schneller ablaufen soll. Die ganzen neuen Funktionen sowie der gesamte Prozess werden von den Königsblauen noch einmal genauer erklärt.

Zum „Schalke-Tach“ am 26. Juli wird es einen Testlauf geben. Dann wird der FC Sevilla zum Vorbereitungsspiel in der Veltins-Arena zu Gast sein. Der S04 will dann wichtige Erkenntnisse sammeln, um zu sehen, woran noch gefeilt werden muss, damit zum ersten Liga-Spieltag alles organisatorisch glattläuft.