FC Schalke 04: S04-Legende packt über geplatzten Transfer aus – „Hat uns abgesagt“

Die glorreichen Jahre des FC Schalke 04 sind vorbei. Es gab eine Zeit, in der Schalke die größten deutschen Talente für sich gewinnen konnte. Junge Spieler wechselten gern zu Königsblau.

Anders sieht es aber bei einem der aktuell aufstrebenden Spieler im deutschen Fußball aus. Wie Gerard Asamoah in der „at Broski Show“ jetzt bekannt machte, bemühte sich Schalke einst um einen Mega-Juwel – vergeblich.

FC Schalke 04: Korb von einem Nationalspieler

Nick Woltemade war noch in der U19 aktiv, als der FC Schalke ihn wollte. „Norbert Elgert wollte ihn unbedingt haben, und es gab auch Gespräche – aber er hat uns leider abgesagt“, erzählt Asamoah.

Aus heutiger Sicht hätte ein Transfer von Woltemade für Schalke ein echter Glücksgriff werden können. Selbst wenn der talentierte Spieler mittlerweile nicht mehr im Verein wäre, hätte er den Königsblauen durch einen anschließenden Wechsel wohl hohe Transfereinnahmen beschert.

Asllani schwärmt von Woltemade

Auch Fisnik Asllani, der in der vergangenen Saison bei der SV Elversberg mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte, lobt Nick Woltemade in der „at Broski Show“. „Wir schreiben immer noch hier und da und ich habe ihm auch nach dem Auftaktspiel mit der U21 gratuliert. Es ist krass, was er diese Saison spielt. Es bleibt nur zu hoffen, dass er gesund bleibt – dann wird er seinen Weg gehen“, betont Asllani voller Überzeugung.

Woltemade kam zwar nie zum S04. Dafür konnte sich Schalke zu Beginn der vergangenen Saison mit Moussa Sylla im Sturm verstärken. Der talentierte Angreifer erwies sich als echter Transfercoup. Durch seine starken Leistungen hat er nicht nur Eindruck hinterlassen, sondern könnte dem Verein bei einem künftigen Wechsel eine erhebliche Ablösesumme einbringen. Das zeigt, dass Schalke auch in schwierigen Zeiten immer noch in der Lage sein kann, talentierte Spieler für sich zu gewinnen.