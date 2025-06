Schalke 04: Erstliga-Trio heiß auf Sylla – dicker Geldregen nur eine Frage der Zeit?

Moussa Sylla war in der abgelaufenen Saison einer der ganz wenigen Lichtblicke bei Schalke 04. 17 Torbeteiligungen sammelte der Angreifer in der seiner Debütsaison bei Königsblau. Allerdings wird es wohl auch die letzte und einzige Spielzeit im S04-Dress gewesen sein.

Denn schon seit Monaten ist allen bei Schalke 04 klar, dass Sylla in diesem Sommer weiterziehen wird. Der Angreifer hat höhere Ansprüche und S04 braucht die Transfer-Erlöse. Der Poker um den S04-Star könnte nun eröffnet sein.

Schalke 04: Drei Klubs zeigen Interesse an Sylla

Sylla ist neben S04-Eigengewächs Taylan Bulut der große Verkaufskandidat bei Königsblau. Die Knappen-Bosse erhoffen sich von diesen beiden Spielern Millionen. Lange sah es jedoch so aus, als würde sich ein möglicher Abgang von Sylla noch einige Wochen oder gar Monate bis zum Ende des Transferfensters ziehen. Doch nun könnte es schneller gehen als gedacht.

Denn laut „Foot Mercato“ seien mehrere Klubs aus dem In- und Ausland an dem Torjäger interessiert. Unter anderem der Ligue-1-Aufsteiger FC Paris, Stade Rennes und Borussia Mönchengladbach seien an dem S04-Star interessiert. Alle drei Klubs haben Sylla wohl auf dem Zettel.

Die ersten Angebote könnten also schon in Kürze bei Königsblau reinflattern. Für Schalke wäre es der Jackpot, wenn es letztlich gar zum Wettbieten um Sylla kommen würde. S04 peilt laut mehreren Medienberichten eine Ablöse von knapp acht Millionen Euro an. Ob Schalke diese auch bekommen wird?

Große Shoppingtour erst nach Sylla-Verkauf?

Fakt ist: Je eher Sylla verkauft wird, desto eher kann der ganz große Kaderumbruch starten. Schalke 04 braucht Einnahmen, um neue Spieler an Land ziehen zu können. In Gelsenkirchen wird man also hoffen, dass ein Klub schon in Kürze mit einer offiziellen Offerte an die Bosse herantritt.

Dass Sylla über den Sommer hinaus auf Schalke bleibt, gilt indessen als nahezu ausgeschlossen – nicht nur wegen der interessierten Klubs. Schalke braucht schlichtweg die Kohle aus den Verkäufen, um selbst auf dem Transfermarkt richtig aktiv zu werden.