U19-EM: DFB-Irrsinn! Es ist kaum zu fassen

Was ein Spiel, was ein Spektakel, was eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Vor dem Spiel Deutschland – England war klar, dass die DFB-Auswahl das Spiel gewinnen müsse, um noch eine reelle Chance auf das Weiterkommen bei der U19-EM zu haben. Lange zeit sah es gut aus, doch dann wurde es höchst dramatisch.

Die Mannschaft von Hanno Balitsch stand nach der Auftaktniederlage gegen die Niederlage unter Zugzwang, ein Sieg im Prestige-Duell gegen die Engländer war Pflicht. Was folgte, war das wohl denkwürdigste Spiel der U19-EM in der Slowakei.

U19-EM: Deutschland verspielt 5:1-Führung

Die DFB-Juwele legten los wie die Feuerwehr, führten schon zur Halbzeit mit 4:1, erhöhten kurz nach der Pause gar auf 5:1. Alles deutete auf ein echtes Schützenfest hin. Doch diese Rechnung hatte die Balitsch-Elf nicht mit den „Three Lions“ gemacht. Denn ab Minute 52 folgte ein irrsinniges Spiel.

