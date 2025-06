Mega-News für Sat.1! U21-Europameisterschaft lässt TV-Sender jubeln

Live auf Sat.1 konnten DFB-Fans die Glanzleistung der deutschen U21 gegen Tschechien (4:2) am Sonntagabend (15. Juni) verfolgen. Die deutschen Youngster starteten mit zwei Siegen perfekt in das Turnier in der Slowakei. Auch Sat.1 brachte die Übertragung große Erfolge ein, auch wenn zunächst eine andere Partie auf der Agenda stand.

Das Spiel des FC Bayern München gegen Auckland City bot sportlich wenig Spannung. Bereits nach wenigen Minuten war die Partie entschieden. Mit einem beeindruckenden 10:0-Sieg stellte Bayern einen Rekord auf. Trotz der einseitigen Begegnung erzielte die Übertragung auf Sat.1 großes Interesse, was die Einschaltquoten eindrucksvoll zeigten.

Starke Quoten für Spielübertragung

Ab 18 Uhr schauten im Schnitt 2,46 Millionen Fans die erste Halbzeit. Während der zweiten stieg die Reichweite auf 2,64 Millionen. Die Marktanteile lagen bei bis zu 19,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe (14-49). Trotz höherer Reichweite sanken die Anteile während der zweiten Halbzeit leicht ab.

Ab 21 Uhr folgte das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Tschechien. Hier kletterte die Reichweite zur zweiten Halbzeit sogar auf 3,16 Millionen an. Diese Steigerung von einer halben Million Zuschauern übertraf den Vergleichswert der Vorwoche deutlich. Die Marktanteile kletterten währenddessen auf starke 19 Prozent.

Sat.1 punktet auch bei den Nachberichten

Auch die Vor- und Nachberichterstattung fand Publikum: Ab 22.47 Uhr blieben 1,05 Millionen Fans dran. Sat.1 erzielte dabei in der klassischen Zielgruppe einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Bereits die Vorberichte ab 20.28 Uhr verfolgten durchschnittlich 1,39 Millionen Personen, was solide Quoten für den Sender am Sonntagabend garantierte.

Für Sat.1 ein voller Erfolg über den gesamten Sonntag hinweg. Und das ausgerechnet, während die Konkurrenz Einbußen hinnehmen musste. Denn sowohl „RTL“ als auch „Sky“ verzeichneten schwache Quoten in der Primetime-Formel-1-Übertragung. Währenddessen könnte sich die U21-EM noch als echter Quotengarant erweisen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.