FC Schalke 04: Tinte trocken! Nächster Deal offiziell

Frank Baumann hat bei seiner Vorstellung Anfang Juni von einem großen Kaderumbruch gesprochen und diesen leitete er weiter ein. In den vergangenen Tagen häuften sich die Gerüchte rund um mögliche Zu- und Abgänge. Jetzt ist der nächste Deal verkündet worden.

Dieser Wechsel zeichnete sich in den vergangenen Tagen und Wochen bereits an: Paul Seguin hat den FC Schalke 04 in Richtung Hauptstadt verlassen. Der Mittelfeld-Stratege wechselt zur Hertha nach Berlin.

FC Schalke 04: Seguin-Abgang offiziell

Der Abgang von Seguin hatte sich in den vergangenen Tagen angebahnt, am Mittwoch (18. Juni) absolvierte er in Berlin den Medizincheck und unterschrieb einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Das Kapitel Schalke ist für ihn nach zwei Jahren also beendet.

„Paul ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, Schalke 04 zu verlassen. Auch wir streben auf dieser Position eine Veränderung an. Mit Hertha BSC haben wir eine wirtschaftlich vernünftige Lösung gefunden. Wir danken Paul für seinen Einsatz in Königsblau und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, erklärt Youri Mulder zu dem Deal.

Seguin wechselte 2023 von Union Berlin zu Schalke 04, sollte den Pottklub als Führungskraft in Liga eins zurückführen. Doch davon waren er und der S04 weit entfernt. Nach zwei Jahren trennen sich die Wege nun wieder.

Seguin-Ersatz steht schon parat

Zwischen Seguin und Schalke funktionierte es zuletzt schlichtweg nicht mehr, sodass eine Trennung wohl für alle Seite die beste Lösung sein dürfte. Dazu hat Schalke bereits einen Nachfolger an der Angel: Sofiane El-Faouzi wird von Alemannia Aachen zu Königsblau wechseln. Der dynamische Mittelfeldmann soll den Platz im Zentrum einnehmen.

Weitere News:

Nach Seguin wird wohl auch Lino Tempelmann den Pottklub in Kürze verlassen. Der zentrale Mittelfeldakteur wird wohl fest zu Leih-Klub Eintracht Braunschweig wechseln. Die offizielle Verkündung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.