FC Schalke 04: Wechsel schon besiegelt! S04 angelt nach Drittliga-Juwel

Er gehörte zu den besten Spielern der abgelaufenen Drittliga-Saison. Er wird seinen Verein verlassen. Und der FC Schalke 04 hat seine Fühler nach ihm ausgestreckt!

Der FC Schalke 04 will laut einem Bericht Soufiane El-Faouzi von Alemannia Aachen verpflichten. Andere scheiterten schon an diesem Vorhaben. Ist der S04 erfolgreich, wäre der Youngster ein absolutes Schnäppchen.

FC Schalke 04 will Aachen-Juwel

Die Zeiten, in denen man um Stars mitbieten kann, sind längst vorbei. Durch den sportlichen wie finanziellen Absturz muss Schalke kleine Brötchen backen. Auf der Suche nach Verstärkung geht der Blick auch mal in die 3. Liga (hier mehr). Doch wer sagt denn, dass es da keine Schätze gibt?

Möglicherweise hat Perlentaucher Ben Manga einen solchen entdeckt. Der war allerdings auch nicht so schwer zu finden. Wer die abgelaufene Drittliga-Saison verfolgt hat, kam am Namen Soufiane El-Faouzi nicht vorbei. Der 22-Jährige war bei Alemannia Aachen in seinem noch jungen Alter nicht nur Leistungsträger, sondern zentraler Fädenzieher auf der Spielmacher-Position. Dass die Kaiserstädter am Ende nie wirklich abstiegsgefährdet die Klasse hielten, war zu einem gewichtigen Teil sein Verdienst.

Konkurrenz aus Liga 2

Auch wenn El-Faouzi noch ein Jahr Vertrag in Aachen hat, macht man sich bei der Alemannia keine Illusionen: Der Youngster ist nicht zu halten. Auch wegen einer Ausstiegsklausel, die laut „Aachener Nachrichten“ in niedriger sechsstelliger Höhe liegt. Dieser Bericht bringt auch den FC Schalke 04 mit dem Drittliga-Shootingstar in Verbindung.

Wie unter anderem Schottlands Erstligist Hearts of Midlothain und einige deutsche Zweitligisten seien die Königsblauen hinter Soufiane El-Faouzi her. Die Ablöse wird selbst für die knappen Knappen einfach zu stemmen sein.