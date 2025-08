Schock für Ex-Schalke-Profi Seguin: Es ist schlimmer als gedacht

Seine Personalie sorgte auf Schalke immer wieder für Zündstoff. Seine Fähigkeiten waren unumstritten, doch um Paul Seguin herrschte immer wieder großer Trubel, sodass sein Abgang eine logische Konsequenz war.

Schalke-Fans waren froh um seinen Abgang zu Hertha BSC und hätten ihn offenbar gerne am ersten Spieltag mit einem Pfeifkonzert empfangen – gerade nach der Spitze im Begrüßungsvideo der Berliner. Doch Seguin fiel verletzt aus und der Ausfall soll jetzt wohl sogar länger andauern.

Ex-Schalker Seguin fällt aus

Wie die „Bild“ berichtet, wird Seguin noch weitere vier Wochen ausfallen. Eine bittere Nachricht für die Hertha. Schließlich soll Seguin der neue Stratege im Team von Stefan Leitl sein. Auf diesen muss der Coach jetzt aber für den Saisonbeginn verzichten.

400.000 Euro nahm die Hertha für den Ex-Schalker in die Hand. Umso bitterer, dass die körperlichen Schwierigkeiten Seguins jetzt erst ans Licht kommen. Vor dem Spiel gegen Schalke äußerte Hertha-Coach Leitl bereits eine heiß diskutierte These zu Seguins Fitnesszustand.

Starker Einstand von El-Faouzi

„Bei Paul ist es etwas schwieriger, das muss ich ehrlich gestehen. Paul hat sich in den letzten zwei Jahren für seinen damaligen Arbeitgeber in der Form geopfert. Das sehen wir jetzt als Produkt mit seiner Verletzung“, so der Trainer. Eine Aussage, die unter den Schalke-Fans überhaupt nicht gut ankam.

Dem FC Schalke kann dies aber recht egal sein. Schließlich hat man mit Soufiane El-Faouzi einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet. Gemeinsam mit Ron Schallenberg machte die Zentrale im ersten Spiel der Saison einen stabilen Eindruck. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob sie die Form bestätigen können.