Schlagerstar Michelle geht auf Abschiedstournee: Und am Schluss nochmal zum ESC?

Sie gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schlager-Sängerinnen unserer Zeit: Michelle. Seit Jahrzehnten bereits steht die 53-Jährige auf der Bühne. Hits wie „Paris“, „Idiot“ oder „Wer Liebe lebt“ sind aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Dennoch hat sich Michelle entschieden, im kommenden Jahr auf Abschiedstournee zu gehen. „Zum letzten Mal – Flutlicht“, so der Name der Tour wird die Sängerin Anfang 2026 durch ganz Deutschland führen.

Michelle: Und zum Abschluss nochmal ESC?

Ein Abschied, so wie ihn Michelle für sich wollte. „Es war wirklich ein längerer Prozess, der mich einige Zeit beschäftigt und am Ende zu diesem Entschluss gebracht hat. Das große Ding ist aber die ewige Reiserei, dieses ewige weg sein von zu Hause. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch etwas Ruhe in mich selbst hineinzubekommen“, verriet uns die Sängerin ihre Beweggründe.

Und die Planungen sind bereits angelaufen. „Wir stecken schon ein bisschen in den Vorbereitungen. Die Setlist legen wir gerade fest. Welche Songs dürfen keinesfalls fehlen, was bauen wir drumherum, wie werden die Arrangements angelegt. Wir sind da jetzt in den ersten Zügen. Im Endeffekt geht die Zeit dann aber schnell um. Man sagt immer: Das ist noch ewig hin, und plötzlich stehen die Konzerte vor der Tür“, so Michelle in unserem Interview.

Die Termine von Michelles „Zum letzten Mal – Flutlicht“-Tournee:

18. Januar 2026 – Lingen

19. Januar 2026 – Bielefeld

21. Januar 2026 – Zwickau

22. Januar 2026 – Berlin

23. Januar 2026 – Leipzig

25. Januar 2026 – Nürnberg

27. Januar 2026 – Erfurt

28. Januar 2026 – Hannover

30. Januar 2026 – Magdeburg

31. Januar 2026 – Hamburg

1. Februar 2026 – Oberhausen

3. Februar 2026 – Stuttgart

4. Februar 2026 – Frankfurt

5. Februar 2026 – Köln

7. Februar 2026 – Cottbus

9. Februar 2026 – Chemnitz

10. Februar 2026 – Rostock

13. Februar 2026 – Wien

„Wir sind in einer völlig anderen musikalischen Zeit angekommen“

Doch könnte nicht der ESC in unserem Nachbarland Österreich der perfekte Abschluss einer großen Karriere sein? Schließlich überzeugte Michelle bereits 2001 mit einem starken achten Platz.

Für die Sängerin ist das jedoch keine Option. „Nein! Wir sind in einer völlig anderen musikalischen Zeit angekommen. Der Song, der dieses Jahr gewonnen hat, zeigt mir aber, dass es wieder um Emotionen und Musik geht. Es geht um anders sein, um besonders sein, und nicht um bummbumm und lala. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.“

