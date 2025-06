Andrea Kiewel zeigt den „Fernsehgarten“-Fans den Finger: Und das ist gut so!!!

„Wer auf Nachrichten, auf gute Nachrichten wartet … nur für Sie … Sie hat ‚Ja‘ gesagt. Hallo Cheri, i love you!“ Ja, es waren wirklich gute Nachrichten mit denen Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel am Sonntag (22. Juni 2025) ihren mittlerweile legendär gewordenen „Fernsehgarten“ startete. Stolz zeigte die Frau, die die ZDF-Kultsendung seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert moderiert, ihrem Publikum den Finger. Den Finger, um den es geht. Nicht etwa, wie man in Zeiten wie diesen, geprägt von Krieg und Zerstörung, meinen könnte, den Mittelfinger. Nein, Kiwi zeigt ihren Ringfinger.

Funkeln strahlte daran ein Ring. Ein Verlobungsring etwa? Wie schön ist das denn?! Andrea Kiewel, die, wie sie verriet, einen Mann liebt, der 25 Jahre lang seinem Land Israel als Elitesoldat diente, setzt damit auch ein Zeichen nach Außen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Auch wenn ihre Heimat Israel aus Gaza und dem Iran mit Raketen beschossen wird, auch wenn Terrorregime versuchen, ihre Heimat auszulöschen …

Andrea Kiewels Liebesüberraschung im „Fernsehgarten“

Noch in der vergangenen Woche musste Andrea Kiewel ihrem „Fernsehgarten“, ihren treuen Fans eine Absage mitteilen. Der Luftraum über Israel war ob der Angriffe geschlossen, eine Ausreise nach Deutschland unmöglich. Doch statt Mitgefühl schwappte eine Welle der Empörung über die Moderatorin.

Andrea Kiewel zeigt im „Fernsehgarten“ stolz ihren Ring. Foto: Screenshot ZDF

Zahlt das ZDF etwa von unseren Gebühren die Flüge der Moderatorin, wurde in den sozialen Medien, meist in dezent aggressiverem Ton gefragt. Dass das nicht stimme, wie das ZDF erklärte, dass die Flüge privat von Andrea Kiewel finanziert würden, geriet da fast ein wenig in den Hintergrund.

Nun ist die 60-Jährige also zurück. Und wie. Mit einem strahlenden Lächeln. Mit tiefem Glück im Herzen. Und einer Botschaft an die Welt: Liebe geht auch in den dunkelsten Zeiten. All das beweist sie mit einem Fingerzeig. Gut so, Kiwi!