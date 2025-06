Andrea Kiewel bestätigt Liebessensation im Fernsehgarten: „Ja gesagt“

Endlich wieder Fernsehgarten, endlich wieder Kiwi! Am vergangenen Sonntag (15. Juni) feierte ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel (60) ihr 25-jähriges Jubiläum. Doch statt der quirligen Blondine standen plötzlich Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) iauf der Matte. Der Grund? Kiewel hatte es nicht rechtzeitig aus Israel geschafft, wo sie lebt.

Doch diesen Sonntag (22. Juni) ist alles wieder wie gewohnt. Kiwi ist zurück und bereit zum Feiern. Gleich zu Beginn gibt es eine riesige Überraschung!

ZDF-„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel zückt Ring hervor

Das Publikum tobt vor Begeisterung. Kiwi strahlt über beide Ohren und ruft: „Schön, dass wir wieder zusammen sind!“ Dann kommt der Knaller: „Und wer auf gute Nachrichten wartet, nur für sie…“ Sie streckt ihre Hand in die Kamera. Ein funkelnder Ring blitzt an ihrem Finger! „Sie hat JA gesagt“, verkündet Kiwi strahlend.

Foto: ZDF/Screenshot

„Hallo Cherie, I love you“, fügt sie hinzu. Aber wer ist dieser „Cherie“? Und was bedeutet das alles? Das Publikum ist reagiert jedenfalls deutlich. Es hagelt noch mehr Applaus, noch mehr Jubel. Ob Kiwi das Geheimnis um den Ring vielleicht noch mitten in der Live-Sendung lüften wird?

Oder bleibt es vorerst ihr kleines, süßes Geheimnis? Was auch immer dahintersteckt, die quirlige Blondine weiß, wie man eine Show macht! Dabei hätte ihre Rückkehr in den ZDF-„Fernsehgarten“ nicht spektakulärer sein können. Fans dürfen also gespannt sein, ob Kiwi in der Sendung noch mehr verrät.

Das ZDF zeigt den beliebten „Fernsehgarten“ immer sonntags ab 12 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek lassen sich die Sendungen problemlos nachholen.