Hitze in Deutschland: DAS musst du beim Kauf von Sonnencreme bei dm, Rossmann und Co. beachten

Die Sommer werden heißer, und mit ihnen steigt die UV-Belastung. Sonnenschutz ist daher unerlässlich. Doch nicht jedes Produkt ist gleich gut. Worauf solltest du achten? Welche Risiken bergen bestimmte Inhaltsstoffe? Bei dm, Rossmann und Co. gibt es eine große Auswahl – aber auch viele Unterschiede.

Ob günstige Eigenmarken oder teure High-End-Produkte: dm, Rossmann und Co. bieten Sonnencremes für jeden Geldbeutel an. Doch welche Inhaltsstoffe sind risikobehaftet, und welche Produkte schneiden im Test besonders gut ab? Wir zeigen, worauf es beim Kauf ankommt.

So funktioniert Sonnenschutz – dm, Rossmann und Co. im Fokus

„Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Hautkrebs“, offenbart Verbraucherschützer Ron Perduss im Gespräch mit dieser Redaktion. Dabei sollen vor allem immer mehr junge Menschen an der gefährlichen Krankheit erkranken. Der Grund: „Weil sie auf Sonnenschutz verzichten.“ Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Sonnencreme schützt vor UV-Strahlen, die Hautalterung und Hautkrebs fördern können. Der Lichtschutzfaktor (LSF) zeigt an, wie lange man mit Sonnencreme in der Sonne bleiben kann. Wer bei dm, Rossmann und Co. einkauft, sollte auf den UV-Schutz für UV-A- und UV-B-Strahlen achten. Ohne ausreichenden Schutz können Hautschäden entstehen.

Organo-chemische Sonnenschutzmittel bergen Risiken, etwa Allergien oder hormonähnliche Wirkungen. Mineralische Filter wie Titanium dioxide (nano) sind laut der Verbraucherzentrale ebenfalls nicht unumstritten. Sie gelten als umweltfreundlicher, können jedoch bei geschädigter Haut oder durch Einatmen problematisch sein. Beim Kauf bei dm, Rossmann und Co. sollte die Inhaltsstoffliste genau geprüft werden, um Risiken zu minimieren.

Kritische Stoffe bei dm, Rossmann und Co. meiden

Einige UV-Filter wie Octocrylen können sich in krebserregendes Benzophenon umwandeln. Tests zeigten, dass Produkte bei dm, Rossmann und Co. mit besorgniserregendem DHHB verunreinigt sein können. Verbraucher sollten vorsichtig sein und auf Apps wie ToxFox vom BUND zurückgreifen, um kritische Inhaltsstoffe zu erkennen.

Testsieger wie Avène oder günstigere Alternativen von Garnier und Nivea bieten laut einem aktuellen Test der Stiftung Warentest zuverlässigen Schutz und verzichten auf schädliche Stoffe. Verbraucher finden bei dm, Rossmann und Co. hochwertige Produkte zwischen einem Euro und über 20 Euro pro 100 ml. Preis und Qualität hängen jedoch nicht immer direkt zusammen.

„Meiden Sie starke Sonneneinstrahlung in der Mittagshitze und tragen Sie Kleidung aus Naturfasern für zusätzlichen Schutz“, rät der BUND. Statt synthetischer Badebekleidung, die Mikroplastik freisetzen kann, schützen Naturstoffe Haut und Umwelt gleichermaßen. So bleibt der Sommer nachhaltig und sicher.

