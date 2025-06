Übler Trend bei Sonnencreme – dringender Appell an Kunden von dm, Rossmann & Co.

Der Sommer hat Deutschland voll im Griff, fast jeden Tag lacht die Sonne vom Himmel. Doch so angenehm das Wetter auch ist – es hat seine Schattenseiten. Ein übler Trend führt dazu, dass die Zahl der Hautkrebs-Fälle dramatisch steigt – insbesondere auch bei jungen Menschen. Wie kann das sein? Bei dm, Rossmann & Co. sind die Regale doch prall gefüllt mit Sonnencreme.

„Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Hautkrebs“, erklärt der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss. Ihm zufolge Zahl hat sich der Hautkrebs-Patienten, die stationär im Krakenhaus behandelt werden müssen, in den vergangenen 20 Jahre mehr als verdoppelt. Die Zahl der Hautkrebs-Todesfälle in Deutschland stieg zwischen 2003 und 2023 um gut 60 Prozent auf rund 4500 pro Jahr. Die Gründe sind erschreckend.

Mehr Hautkrebs-Fälle – trotz voller Sonnencreme-Regale bei dm, Rossmann & Co.

Die dramatische Entwicklung hat zwei Ursachen. Die eine liegt bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren. Damals wurde sehr wenig Sonnenschutzmittel benutzt. „Und das rächt sich mittlerweile“, betont Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“. Im Klartext: Viele jüngere Menschen, die sich damals nicht geschützt haben, leiden heute – 40, 50 Jahre später – an Hautkrebs.

„Aber in den Zahlen ist auch zu sehen, dass immer mehr junge Menschen von heute an Hautkrebs erkranken, weil sie auf Sonnenschutz verzichten“, berichtet Ron Perduss. Eigentlich kaum vorstellbar, weil nicht nur Drogerien wie dm, Rossmann, Müller & Co., sondern auch jeder Supermarkt diverse Sorten Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor im Sortiment hat. Und überhaupt sind Hitze und Klimawandel ständige Gesprächsthemen.

Social-Media-Influencer raten zu Verzicht auf Sonnenschutz

Doch die Aufklärung über die Risiken von UV-Strahlung wird offenbar durch Desinformation in den sozialen Medien bewusst untergraben. Verbraucherschützer Ron Perduss berichtet, dass dort Influencer ihren Followern empfehlen, keine Sonnencreme aufzutragen, sondern sich stattdessen mit Olivenöl einzureiben oder durch tägliches, ungeschütztes Sonnen die Haut „abzuhärten“. In einem Video zu dem Thema, das hier im Artikel eingebaut ist, sagt Perduss ganz deutlich: „Das ist wirklich absoluter Schwachsinn! Sonnenschutz ist wichtig!“ Sein dringender Appell: Immer Sonnenschutz benutzen, auch wenn die Sonne vermeintlich mal nicht so stark scheint. Auch schwächere UV-Strahlung schadet auf Dauer der Haut.

Und der Experte gibt auch gleich noch ein paar Tipps. Die Stiftung Warentest hat nämlich Sonnencreme getestet. Gut abgeschnitten haben viele günstige Produkte von dm, Rossmann sowie Discountern. Zwei andere Sonnenschutzmittel sind durchgefallen. Einzelheiten erfährst du im Video hier in diesem Artikel.

