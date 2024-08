FC Schalke 04: Kann das wirklich stimmen? Irres Gerücht hält Fans in Atem

Schnappatmung in Gelsenkirchen. Wenn die Fans in der Zeit von Kaderplaner Ben Manga eines gelernt haben, dann dass sie das Unerwartete erwarten müssen. Mit seinem Netzwerk hat Manga schon einige Überraschungen für den FC Schalke 04 an Land gezogen.

Das Gerücht, das jetzt aber kursiert, würde wohl alle Grenzen sprengen. Ein völlig irres Gedankenspiel macht beim FC Schalke 04 plötzlich die Runde. Angeblich soll ein ehemaliger Bundesliga-Star im Gespräch sein. Doch was ist dran?

FC Schalke 04 vor Rebic-Deal?

Ante Rebic dürfte den meisten Bundesliga-Fans noch etwas sagen. Als Teil der Frankfurter „Büffelherde“ wurde der Angreifer bekannt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Sebastien Haller (heute in Dortmund) und Luka Jovic (heute AC Mailand) gewann er 2018 den DFB-Pokal im Finale gegen Bayern München.

Zuletzt war Rebic bei Besiktas Istanbul aktiv, ist derzeit allerdings vereinslos. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Mit seinen 30 Jahren denkt der Flügelspieler natürlich noch nicht ans aufhören. Und hier soll plötzlich der FC Schalke 04 ins Spiel kommen.

Der italienische Transfer-Experte Nicolo Schira berichtet, dass S04 in Gesprächen mit Rebic über einen ablösefreien Wechsel sei! Zuvor war auf „X“ eine ähnliche Meldung von „Evren Chicago“ verbreitet worden.

Wahrheitsgehalt bleibt ein Fragezeichen

Logisch, dass sich die Knappen-Fans wie wild auf die Gerüchte stürzen und schon wieder zu träumen beginnen. Rebic im königsblauen Trikot? Das wäre natürlich ein absoluter Hammer und eine Ansage an die Konkurrenz.

Wie viel und ob überhaupt etwas an diesen Gerüchten dran ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. Sowohl „WAZ“-Reporter Andreas Ernst als auch „Sky“-Mann Dirk große Schlarmann dementierten die Meldung umgehend.

Man muss nach aktuellem Stand also wohl eher davon ausgehen, dass es sich bei den Gerüchten um genau das handelt: Gerüchte. Doch wer weiß? Ben Manga hat beim FC Schalke 04 bereits bewiesen, dass er für Überraschungen gut ist.