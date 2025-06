Schalke schaut genau hin – Bundesliga-Hammer bahnt sich an!

Geld ist beim FC Schalke 04 immer gerne gesehen. Seit Jahren muss der klamme Pottklub ganz genau auf sein Budget achten. Große Sprünge auf dem Transfermarkt sind einfach nicht mehr möglich.

Umso größer wäre die Freude über eine kleine Finanzspritze auf Schalke gewesen. Ein Verein aus der Bundesliga hätte dies möglich machen können. Doch jetzt gibt es wohl eine bittere Enttäuschung.

Schalke hofft auf Thiaw-Millionen

Malick Thiaw ist schon längst kein S04-Spieler mehr, könnte den Knappen aber dennoch nachträglich Millionen bringen. Als der Innenverteidiger 2022 zu AC Mailand wechselte, vereinbarten die Verantwortlichen eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Diese soll S04 rund zehn Prozent der Ablöse einbringen, die die Mailänder bei einem Verkauf erhalten würden. Bei einem Wechsel rund um den Marktwert (18 Millionen Euro) würde Schalke also knapp zwei Millionen Euro einstreichen.

Und zuletzt gab es um Thiaw einige vielversprechende Gerüchte. Das heißeste: Bayer Leverkusen. Die Werkself hatte den dreimaligen Nationalspieler als Ersatz von Jonathan Tah im Visier. Doch daraus wird nun wohl nichts.

Leverkusen trifft andere Entscheidung

Beim Meister von 2024 ist man mittlerweile wohl zu einem anderen Spieler umgeschwenkt. Wie „The Athletic“ berichtet, soll sich Bayer Leverkusen jetzt mit dem FC Liverpool über einen Wechsel von Jarell Quansah fast einig sein.

Zwar sei noch kein offizielles Angebot bei den „Reds“ eingegangen, doch die Gespräche schreiten voran und würden auf einen Deal von knapp 40 Millionen Euro hindeuten.

Bittere Nachrichten für Schalke also, die in diesem Fall kein Geld für Thaiw sehen würden. Denn dass Leverkusen zwei teure Innenverteidiger holt, scheint derzeit unwahrscheinlich. S04 muss also hoffen, dass sich ein anderer Abnehmer für ihr Ex-Juwel findet.