FC Schalke 04: Entscheidung um Transfer-Flirt wohl gefallen – Königsblau aus dem Rennen?

Ganze zehn externe Neuzugänge hat der FC Schalke 04 schon präsentiert. Damit hat Königsblau den Kaderumbruch schon weit vorangetrieben. Weitere Neuverstärkungen sollen jedoch noch folgen. Ein Transfer-Flirt wird jedoch wohl nicht nach Gelsenkirchen wechseln.

Ben Manga und Marc Wilmots wollen die Offensive des FC Schalke 04 noch aufrüsten. William Balikwisha stand früh auf der Einkaufsliste des Pottklubs – zu einem Transfer wird es jedoch wohl nicht kommen.

FC Schalke 04: Balikwisha vor Wechsel innerhalb der Liga

Dribbelstark, gut im Eins-gegen-Eins und extrem schnell – Balikwisha passt genau in das gesuchte Profil der Knappen-Bosse. Schon seit mehreren Wochen sollen die Schalker um den 25-Jährigen gebuhlt haben. Nun soll eine endgültige Entscheidung im Transfer-Poker gefallen sein: Balikwisha wird wohl nicht zu Königsblau wechseln.

Wie mehrere belgisch Transferexperten übereinstimmend berichten, steht der belgische Erstligist OH Leuven kurz vor der Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers. Damit würde Balikwisha in der Liga bleiben und nicht ins Ausland wechseln.

Als Ablösesumme kursieren rund eine Million Euro rund um den Deal. Zuletzt hatte es viel Wirbel um seine vertragliche Situation gegeben. Balikwisha soll mit einer Vertragsauflösung gedroht haben, um einen Wechsel zu forcieren. Jetzt kommt so richtig Fahrt in den Transfer, schon in den kommenden Tagen könnte der Deal über die Bühne gehen.

Der FC Schalke 04 war sehr an ihm interessiert, doch nun zieht es ihn wohl zu Leuven: William Balikwisha. Foto: IMAGO/Isosport

Dänen-Juwel im Anflug?

Somit wird sich der S04 anderweitig nach einem kreativen Offensivakteur umschauen müssen. Auf der Stürmerposition könnte hingegen demnächst Vollzug gemeldet werden. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll Königsblau kurz vor der Verpflichtung von Emil Højlund stehen. Der dänische U19-Nationalspieler könnte schon bald in Gelsenkirchen aufschlagen. Auch „Sky“ bestätigte den bevorstehenden Transfer.

Der Schalke-Kader ist schon zu großen Teilen komplett, doch in der Offensive wird sich noch etwas zu tun. Højlund ist auf dem Weg zu Königsblau. Balikwisha wird aller Voraussicht nach hingen nicht zu Schalke wechseln.