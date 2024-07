FC Schalke 04: Aus und vorbei! S04 macht Abschied offiziell

Zum achten Mal sagt der FC Schalke 04 tschüss – diesmal endgültig. Mit der Abreise aus dem Trainingslager ist das Kapitel Mittersill für den Klub beendet. Der auslaufende Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern wird nicht verlängert.

Für die Fans, die eine Dekade lang ihrem FC Schalke 04 in die Alpen hinterher reisten, ist es ein trauriger Abschied. Viele hatten Mittersill ins Herz geschlossen. Wohin es künftig gehen wird, ist noch völlig unklar.

FC Schalke 04: Abschied aus Mittersill endgültig

Manche touren durch Asien, manche gehen auf PR-Tour in den USA, wieder andere schwitzen gerne in der Sonne Südspaniens oder wählen jedes Jahr ein anderes Ziel. Schalke nicht. Seit nunmehr zehn Jahren ging es für Königsblau für jedes Sommer-Trainingslager in den gleichen Ort. Mittersill, ein beschauliches Örtchen in den österreichischen Alpen, wurde bei den Fans zum Kult. Nun ist die Beziehung vorbei.

+++ FC Schalke 04: Murkin weg? Diese Worte lassen alle S04-Fans aufschrecken +++

Als der Tross des Zweitligisten am Sonntagmorgen die Sachen packte und abreiste, war es ein Abschied für immer. Nach zehn Jahren ist der Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern ausgelaufen. Der FC Schalke 04 wird ihn auch nicht verlängern, wie der Klub am Samstag im Rahmen des Testspiels gegen Dynamo Kiew (2:2) bekanntgab. Stattdessen soll ein Tapetenwechsel her.

S04 verkündet Ende der Partnerschaft

Für viele Fans ein bitterer Abschied. Sie hatten Mittersill liebgewonnen. Das Alpen-Panorama, der schöne Ortskern, Wanderrouten und urige Lokale hatten dafür gesorgt, dass viele Fans immer wieder gerne kamen. Und auch sie waren dort stets herzlich willkommen – klammert man den Sticker-Zoff mal aus.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Wohin sie ihrem S04 künftig zur Saisonvorbereitung nachreisen, wird der Klub nun in aller Ruhe entscheiden. Unklar ist bislang auch, ob es wieder eine langjährige Partnerschaft geben wird.