FC Schalke 04 – Dynamo Kiew im Live-Ticker: Sorgen vor Testspiel!

Die Vorbereitung für die neue Saison läuft auf Hochtouren, jetzt steht das zweite Testspiel-Highlight an. Nach dem 2:4 gegen den FC Midtjylland (hier alle Highlights) testet der FC Schalke 04 gegen Dynamo Kiew. Das Spiel steigt auf dem eigenen Trainingslager-Platz in Mittersill.

Die Partie gegen den ukrainischen Vizemeister – ein echter Härtetest. FC Schalke 04 – Dynamo Kiew wird aufzeigen, wie weit der S04 auf dem Weg zum nahenden Saisonstart ist und wo für Trainer Karel Geraerts (und womöglich auch die Kaderplaner) noch dringender Handlungsbedarf herrscht.

FC Schalke 04 – Dynamo Kiew im Live-Ticker

Wie schlägt sich Königsblau gegen den Champions-League-Klub? Wir begleiten für dich das Testspiel FC Schalke 04 – Dynamo Kiew im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight, keine Info. Viel Spaß!

FC Schalke 04 – Dynamo Kiew -:- (-:-)

Tore: /

15.10 Uhr: Da folgt schon die Aufstellung. Geraerts schickt zu Beginn folgende Elf auf den Rasen: Heekeren – Aydin, Wasinski, Kaminski, Sanchez, Mohr – Seguin, Bachmann – Younes – Karaman, Sylla. Die Blicke der S04-Fans dürften sich vor allem auf Sanchez richten – es ist sein erster Auftritt im Knappen-Dress.

14.34 Uhr: Noch knapp anderthalb Stunden bis zum Anpfiff in Mittersill. Für den S04 wird es der letzte Test im Trainingslager, ehe am Sonntag (14. Juli) zurück nach Gelsenkirchen geht. Wird der Belgier seine vermeintliche Top-Elf erneut von Beginn an ran lassen?

13.12 Uhr: Du willst das Kiew-Spiel nicht nur in unserem grandiosen Ticker lesen, sondern auch live schauen? Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

12.10 Uhr: Auch an den letzten Tagen macht das Wetter in den Alpen dem S04 das Leben schwer. Das hatte sich abgezeichnet. Ist die Partie gegen Kiew etwa in Gefahr? Hier mehr.

10.41 Uhr: Gegen Midtjylland gab es einen turbulenten Test samt sechs Toren und einem Spielabbruch. Wird es heute ähnlich spektakulär? Bis auf das unschöne Ende dürften die wenigsten etwas dagegen haben.

Samstag, 9.50 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Testspiel FC Schalke 04 – Dynamo Kiew. Hier bereiten wir dich auf die Partie vor und begleiten dich hindurch.