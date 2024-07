FC Schalke 04 – FC Midtjylland im Live-Ticker: Testspiel abgebrochen ++ Sylla-Show geht weiter

Die Sommer-Vorbereitung beim FC Schalke 04 ist in vollen Gange. Neben harten Trainingseinheiten gibt es im Trainingslager in Mittersill nun auch das erste Testspiel. Für die Königsblauen geht es am Mittwoch (10. Juli, 18 Uhr) gegen den dänischen Meister FC Midtjylland.

Viele Augen werden beim FC Schalke 04 natürlich auf die Neuzugänge gerichtet sein. Alle haben bereits in den vorherigen Testspielen ihre Debüts gefeiert. Gegen den FC Midtjylland könnte die neueste Verstärkung das erste Mal für S04 auflaufen.

FC Schalke 04 – FC Midtjylland im Live-Ticker

Wen wird Cheftrainer Karel Geraerts beim FC Schalke 04 aufstellen? Bleibt Stürmer Moussa Sylla weiterhin in Torlaune? Kann S04 den FC Midtjylland besiegen? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 – FC Midtjylland 2:4 (2:1)

Tore: 1:0 Sylla (15.), 1:1 Brynhildsen (21.), 2:1 Seguin (36.), 2:2 Priske (54.), 2:3 Kamara (62.), 2:4 Gogorza (66.)

Aufstellung S04: Hoffmann – Kalas, Kaminski, Murkin – Gantenbein, Schallenberg, Donkor – Seguin, Bachmann – Karaman, Sylla

81. Min: Spiel abgebrochen!

Das Spiel ist abgebrochen! Aufgrund des nahenden Sturms gehen beide Mannschaften in die Kabine. Die Fans verlassen ebenfalls das Stadion. Auch der S04 schreibt, dass die Partie abgebrochen worden ist. Es geht also nicht weiter. Der S04 verliert somit das Testspiel gegen den dänischen Meister mit 2:4. Eigentlich hatten die Knappen eine starke Vorstellung gezeigt. Doch nach dem Seitenwechsel ging plötzlich nichts mehr. Vor allem die Verteidigung der Schalker sah immer wieder wackelig aus. Weiter geht es am Samstag für den S04 gegen Dynamo Kiew.

66. Min: TOOOOR FÜR MIDTJYLLAND!

Ist das schon eine kleine Entscheidung? Gogorza macht schon das dritte Tor innerhalb von 12 Minuten für Midtjylland. Die neuformierte S04-Abwehr sieht dabei gar nicht gut aus.

65. Min: Zehnfach-Wechsel bei Schalke: Aydin, Bayindir, Bulut, Grüger, Matriciani, Mohr, Polter, Remmert, Wasinski und Younes kommen rein.

62. Min: TOOOOR FÜR MIDTJYLLAND!

Der dänische Meister bekommt nach einem Foul von Kalas. Kamara tritt an und verwandelt souverän. Midtjylland dreht das Spiel!

54. Min: TOOOOR FÜR MIDTJYLLAND!

Da sah die Schalker Abwehr nicht gut aus! Sylla verliert zunächst den Ball an der Mittellinie und dann geht es schnell. Priske kommt über die linke Seite und verwandelt eiskalt vor Hoffmann zum 2:2-Ausgleich.

46. Min: Weiter geht’s in Mittersill. Keine Wechsel bei S04.

HALBZEIT! Die ersten 45 Minuten sind zu Ende und der FC Schalke 04 führt mit 2:1 gegen den dänischen Meister FC Midtjylland. Den Anfang machte Moussa Sylla. Danach folgte der schnelle Ausgleich. Doch wenige Minuten vor der Pause war es Paul Seguin, der den S04 erneut in Führung brachte. Eine ereignisreiche erste Hälfte ist zu Ende. Geht es gleich so weiter?

36. Min: TOOOOOOR FÜR SCHALKE!

Die erneute Führung der Königsblauen! Seguin verwandelt souverän zum 2:1 für den Revierklub. Das Zuspiel kam von Sylla, der im Strafraum die Kugel vorher eroberte.

30. Min: Es ist ein spannendes Spiel zwischen beiden Teams. Chancen gibt es auf beiden Seiten. Die S04-Abwehr wackelt noch etwas zu viel. Ob Sanchez nach der Pause eingewechselt wird?

21. Min: TOOOOOR FÜR MIDTJYLLAND!

Da ist der schnelle Ausgleich. Brynhildsen bekommt einen langen Ball in den Strafraum und tanzt dabei Hoffmann aus. Sein Abschluss daraufhin ist eiskalt.

16. Min: Kurze Schrecksekunde bei den Knappen! Schallenberg liegt nach dem Treffer auf dem Boden, muss kurz behandelt werden. Doch für den Mittelfeldspieler geht es vorerst weiter.

15. Min: TOOOOOOOR FÜR SCHALKE!

Wer auch sonst? Sylla bekommt die Kugel, umrundet den Torhüter und verwandelt zum 1:0 für die Schalker. Guter Start der Königsblauen.

1. Min: Anpfiff! S04 stößt die erste Halbzeit in den weißen Trikots an.

17.58 Uhr: Die beiden Teams sind bereit. Gleich kann es endlich losgehen.

17.38 Uhr: Eine Entscheidung bei den Königsblauen wird sehnlichst erwartet: Wer wird der neue Trikotsponsor? Ein Gerücht sorgt nun für Aufregung. Hier mehr dazu.

16.49 Uhr: So startet der S04 in der 1. Halbzeit gegen Midtjylland: Hoffmann – Kalas, Kaminski, Murkin – Gantenbein, Schallenberg, Donkor – Seguin, Bachmann – Karaman, Sylla

15.53 Uhr: Gute Nachrichten für alle S04-Fans: Das Duell gibt es live und kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Schalke 04 zusehen. Hier mehr dazu.

15.14 Uhr: Seit gestern im Trainingslager: Neuzugang Felipe Sanchez aus Argentinien. Das 20-jährige Talent könnte gegen die Dänen sein Debüt im S04-Trikot feiern. Bei den Fans löste er eine ähnliche Euphoriewelle aus, wie es bereits mit Moussa Sylla der Fall war. Der Stürmer lieferte bislang auch bislang mit seinen fünf Toren.

14.29 Uhr: Gegen die SSVg Velbert fing es mit einem 7:0-Sieg an. Dann folgte das Mini-Turnier, bei dem der FC Schalke gegen den SV Meppen (4:2) und Kickers Emden (0:1) spielte. Allerdings gingen die Partien nur 45 Minuten. Nun geht es gegen den dänischen Meister Midtjylland.

Mittwoch, 10. Juli, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie des FC Schalke 04 gegen den FC Midtjylland. Anstoß ist um 18 Uhr.