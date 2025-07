Verfluchter Start beim FC Schalke 04: Für Miron Muslic kommt’s direkt knüppeldick

Als Trainer des FC Schalke 04 hat man es schwer. Durch den Ruf des Trainerstuhls als Schleudersitz geht inzwischen jeder schon angezählt in seine Amtszeit. Da kann Miron Muslic es überhaupt nicht gebrauchen, dass ihm nun gleich zum Start Steine in den Weg gelegt werden.

Zum Start in die Vorbereitung hat Muslic beim FC Schalke 04 zwar viele Spieler auf dem Platz, ausgerechnet die wichtigsten aber fehlen. Nun kommt es knüppeldick: Der nächste Ausfall droht – und der würde ganz besonders wehtun.

FC Schalke 04: Muslic startet mit Problem

Schalke startet mit einem aufgeblähten Kader in die Vorbereitung zur neuen Saison. Kaderleichen, Leih-Rückkehrer & Co. haben die Mannschaft zu einer inakzeptablen Größe wachsen lassen. Und während Frank Baumann, Ben Manga & Co. bereits an der Verkleinerung arbeiten, dürfte Muslic über den aktuellen Zustand fast schon froh sein. Denn: Ohne den Mega-Kader wäre es aktuell ganz schön einsam auf dem Trainingsgelände.

Miron Muslic will eigentlich keine Zeit verlieren, seinem Team gleich die neue Philosophie und Taktik einimpfen, mit dem er den Verein aus dem Tal holen will. Doch das muss warten. Ausgerechnet die wichtigsten Spieler fehlen. Moussa Sylla und Taylan Bulut sind auf Länderspielreise, Loris Karius muss nach seiner strukturellen Muskelverletzung weiter individuell trainieren, Tomas Kalas muss mit Knieproblemen ganz passen. Dabei sind sie der Kern, um den das neue Team aufgebaut werden soll – oder die noch für möglichst viel Geld wechseln sollen. Obendrein können auch Emil Höjlund, Aris Bayindir, Zaid Amoussou-Tchibara und Bryan Lasme nicht mit der Mannschaft trainieren. Hier mehr zu den Ausfällen.

Jetzt auch noch Karaman

Bleibt eigentlich nur noch Kenan Karaman. Doch auch den Kapitän hat es jetzt erwischt. Obwohl der Auftakt vor 3.000 Schalke-Fans mehr ein Show-Training war, verletzte sich die blauweiße Identifikationsfigur dabei und fehlt erstmal. Nach einem Sprung kam er laut „WAZ“ falsch auf, wird nun erstmal eingehend untersucht.

Auch wenn das erste Pflichtspiel noch Wochen hin ist, wäre ein Ausfall die nächste bittere Nachricht für Miron Muslic in seiner noch kurzen Zeit beim FC Schalke 04. Die Sommer-Vorbereitung gilt im Profi-Fußball als extrem wichtig, hier werden alle Grundsteine für die Saison gelegt. Nach einem Trainerwechsel nimmt sie noch einmal an Bedeutung zu.