FC Schalke 04: Droht das Fiasko? Diese Frage stellen sich jetzt alle

Nur noch bis Sonntag (14. Juli) ist der FC Schalke 04 im Trainingslager in Mittersill. Die Spieler werden sich sicherlich freuen, dass die harten Trainingseinheiten vorerst ein Ende haben. In Gelsenkirchen wird sich die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts weiter auf die kommende Saison vorbereiten.

Doch bevor der S04 aus Österreich abreist, findet noch ein Testspiel statt. Am Samstag (13. Juli) geht es für den FC Schalke 04 im nächsten Härtetest gegen Dynamo Kiew. Das erste Testspiel gegen Midtjylland musste aufgrund eines Sturms abgebrochen werden. Droht auch gegen Kiew ein Fiasko?

FC Schalke 04: Droht erneut ein Spielabbruch?

Das will keine Mannschaft im Trainingslager! Der FC Schalke 04 hatte auf sommerliche Temperaturen gehofft, als er im österreichischen Mittersill angekommen ist. Dabei sah es in den ersten Tagen auch ganz gut aus. In der Sonne ackerten die S04-Profis für die kommende Saison.

Doch ausgerechnet beim ersten Testspiel am Mittwoch (10. Juli) gegen den FC Midtjylland gab es eine Unwetterwarnung. Nach 81. Minuten musste die Partie abgebrochen werden. Der S04 verlor dabei 2:4 trotz einer 2:1-Führung zur Halbzeit (hier mehr dazu).

Eine Begegnung haben die Königsblauen noch. Am Samstag misst sich die Mannschaft von S04-Coach Karel Geraerts gegen den ukrainischen Klub Dynamo Kiew (16 Uhr). Droht auch hier wieder ein Spielabbruch? Die Wettervorhersage sieht schon mal nicht so gut aus.

Es wird nass zum Abschluss

Schon am Freitag wird es in Mittersill den ganzen Tag regnen und auch gewittern. Die Temperaturen bleiben aber weiterhin hoch bei 24 Grad. Ob der FC Schalke 04 bei solchen Bedingungen überhaupt trainieren wird? Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch hier wird es Regenschauer geben, allerdings ohne Gewitter oder Stürme.

Somit ist es davon auszugehen, dass das Spiel Dynamo Kiew stattfinden wird – nur eben unter nassen Bedingungen. Fans, die vor Ort sind und sich das Spiel anschauen wollen, sollten definitiv Regenkleidung und einen Regenschirm mitnehmen.