Zwangsabstieg von Top-Klub perfekt – plötzlich steht ein Ex-Schalke-Trainer im Fokus

Beben im europäischen Spitzenfußball! Mit Olympique Lyon muss ein Traditionsklub und Spitzenverein Frankreichs aufgrund von finanziellen Problemen in die zweite Liga absteigen. Das machte die DNCG, die Behörde, die sich mit der Finanzüberwachung im französischen Fußball befasst, am Dienstag (24. Juni) offiziell! Für einen ehemaligen Schalke-Trainer ist dieses Urteil enorm interessant.

Satte 500 Millionen hat Olympique Lyon vorzuweisen – da kann selbst Schalke 04 nur staunen. Dem einstigen Serienmeister aus Frankreich droht nun der ganz große Horror, während Ex-S04-Coach Karel Geraerts sein Glück wohl kaum fassen kann.

Ex-Schalke-Coach Geraerts doch in der Ligue 1?

Erst vor wenigen Tagen hat Geraerts seinen Vertrag bei Stade Reims unterschrieben und schon überschlagen sich die Ereignisse. Seit seinem Aus bei Königsblau im September 2024 war der Belgier ohne Job, zur neuen Saison übernimmt er nun den Ligue-1-Absteiger.

Sportlich hat es Reims nicht geschafft, sich in der Liga zu halten. Im Relegationsspiel gegen den FC Metz zog der französische Klub den Kürzeren, musste den bitteren Gang in Liga zwei antreten. Doch das Urteil rund um Lyon schenkt ihnen nun neue Hoffnung.

Denn muss Lyon auch nach dem eingelegten Einspruch in Liga zwei, bleibt das Urteil also rechtskräftig, würde Stade Reims in der kommenden Saison plötzlich doch in der ersten Liga bleiben. Dann gäbe es mit Montpellier und Saint-Etienne nur zwei sportliche Absteiger.

Bange Blicke in Lyon und Reims

Lyon ist bereits kurz nach der Verkündung gegen das Urteil angegangen und kämpft jetzt mit aller Macht um den Platz in Liga eins – in diesen Stunden herrscht sowohl in Lyon als auch in Reims völlige Ungewissheit, wie es weitergeht. Und der Ex-Schalke-Coach steckt plötzlich mitten in diesem Drama.

Die kommenden Stunden, werden zeigen, ob Lyon oder Reims in der kommenden Saison in der Ligue 1 antreten dürfen. Fakt ist: Bis dahin dürfte auch Geraerts zittern. Schließlich würde er im besten Falle nächstes Jahr gar in Frankreichs erster Liga trainieren – damit hatte er vor wenigen Wochen wohl selbst noch nicht gerechnet.