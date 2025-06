Nach Schalke-Aus! Geraerts-Verkündung sorgt für Aufsehen

Hammer um Karel Geraerts! Nach seiner Entlassung bei Schalke 04 im September 2024 war der Belgier vereinslos. Der Coach musste nach nur wenigen Monaten wieder gehen, die sportliche Führung zog nach anhaltender Krise den Schlussstrich.

Über ein halbes Jahr nach seinem Schalke-Aus hat Geraerts nun eine neue Herausforderung gefunden, der Belgier heuert in Frankreich an. Auf Schalke endete seine Zeit recht schnell, ziemlich erfolgslos.

Ex-Schalke-Coach Geraerts findet neuen Job

Geraerts wird ab sofort wieder an der Seitenlinie stehen! Wie am Mittwoch (18. Juni) bekannt worden ist, wird der Ex-Knappen-Trainer bei Stade Reims übernehmen. Der französische Klub hat Geraerts als neuen Chefcoach bekannt gegeben. Auch Tim Smolders, der Geraerts schon zu Schalke gefolgt war, wird wieder mit von der Partie sein.

Stade Reims war vor wenigen Wochen in der Relegation gegen den FC Metz abgestiegen und wird in der kommenden Saison in der Ligue 2 an den Start gehen. Der französische Klub möchte mit Geraerts wieder aufsteigen, der 43-Jährige steht also vor der gleichen Herausforderung wie bei S04.

Nach seinen Stationen bei Union Saint-Gilloise und bei S04 wird er nun in Frankreich anheuern, es ist sein erstes Abenteuer in Frankreich. Wird dieses Kapitel erfolgreicher als seine Zeit auf Schalke?

S04 zahlte Geraerts noch eine Menge Geld

Laut „Bild“ habe der Belgier auf Schalke pro Monat knapp 45.000 Euro verdient. Königsblau hat Geraerts seit seiner Entlassung also mehr als 300.000 Euro zahlen müssen. Sein Vertrag lief noch bis Ende Juni 2025. Nun hat er einen neuen Verein gefunden, doch S04 spart kaum Geld. Schließlich wäre sein Kontrakt auf Schalke ohnehin in wenigen Tagen ausgelaufen.

Währenddessen heuert bei Königsblau mit Miron Muslic schon der zweite Cheftrainer seit Geraerts an. Sein Nachfolger Kees van Wonderen ist ebenfalls wieder Geschichte, der Niederländer ist weiterhin ohne Job.