FC Schalke 04: Jetzt steht es fest! Entscheidung um S04-Juwel gefallen

Beim FC Schalke 04 geht es in diesen Tagen hoch her, eine Verkündung folgt auf die andere, der Umbruch ist im vollen Gange. Der neue Trainer ist da, das Trainerteam steht und auch die ersten Zu- und Abgänge sind bereits vollzogen. Eine weitere Personalentscheidung ist nun getroffen worden.

Wie der FC Schalke 04 am Mittwoch (18. Juni) bekannt gegeben hat, wird Abwehr-Youngster Steve Noode schon vorzeitig von seiner Leihe zurückkehren. Der 20-Jährige wird die Vorbereitung bei Königsblau absolvieren.

FC Schalke 04: Noode kehrt vorerst zurück

Im vergangenen Winter wechselte Noode zum SCR Altach in die erste österreichische Liga. Dort sollte er Einsätze auf dem höchsten Niveau sammeln, sich entwickeln und für weitere Aufgaben bei S04 empfehlen. Doch dieser Plan ging nicht auf, er spielte nur magere dreimal für die erste Mannschaft, kommt ansonsten nur in der österreichischen Regionalliga zum Einsatz.

Daher hat sich der S04 dazu entschieden, die Leihe, die ursprünglich noch bis Sommer 2026 gegangen wäre, vorzeitig zu beenden. „Steve hat in Österreich seine ersten Minuten im europäischen Profifußball gespielt und in dem halben Jahr wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir haben gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Altach besprochen, ob und wie sich Steve mit mehr Spielzeit bestmöglich weiterentwickeln kann“, erklärte Youri Mulder diese Entscheidung.

++ FC Schalke 04 verkündet Trainer-Hammer – große Freude bei Miron Muslic ++

„Wir haben uns nach der Analyse dafür entschieden, dass Steve zunächst nach Gelsenkirchen zurückkehrt und wir eine passende Herausforderung mit mehr Einsatzzeiten für ihn finden“, so der Niederländer weiter. Ab sofort ist der Kameruner also wieder in Gelsenkirchen.

Neue Chance unter Muslic?

Bei S04 soll er sich nun unter dem neuen Trainer Miron Muslic beweisen können. Noode soll die Vorbereitung bei Königsblau absolvieren, ehe entschieden wird, wie es mit dem 20-Jährigen weitergehen wird. Derzeit deutet alles darauf hin, dass er gegen Ende der Transferperiode erneut verliehen wird.

Weitere News:

Schalke wird darauf achten, dass sie einen Verein finden, bei dem der Innenverteidiger auch tatsächlich Spielpraxis bekommt, um sich weiterzuentwickeln. Denn Fakt ist: Früher oder später soll Noode auf Schalke Fuß fassen und das Profiteam verstärken.