FC Schalke 04 macht es offiziell! Darauf haben die Fans gewartet

Nach zuletzt sportlich sehr durchwachsenen Jahren ist die Stimmung beim FC Schalke 04 angespannt. Der Abstieg in Liga drei ist alles andere als unrealistisch, dazu sitzt Königsblau weiter auf einem Schuldenberg fest.

Dementsprechend angezählt war die Vereinsführung des Revierklubs zuletzt. Allen voran Aufsichtsratschef Axel Hefer geriet immer wieder ins Fadenkreuz der Kritik. Nun macht der FC Schalke 04 einen wichtigen Termin offiziell. Es könnte heiß hergehen!

FC Schalke 04 terminiert Mitgliederversammlung

Schon bei der letztjährigen Mitgliederversammlung mussten sich die Schalker Verantwortlichen sehr viel anhören lassen. Sollte der sportliche Erfolg unter Neu-Trainer Miron Muslic nicht schnell einsetzen, dürfte es dabei auch in diesem Jahr bleiben. Denn wie Königsblau im Mitgliederbrief vom 16. Juni mitgeteilt hat, wird die diesjährige Mitgliederversammlung – wie auch im Vorjahr – am 15. November stattfinden.

Dass der Zeitpunkt aufgrund der zu diesem Zeitpunkt niedrigen Temperaturen in der Veltins-Arena nicht gerade optimal ist, weiß auch der FC Schalke 04. Allerdings erklärte der Verein in Zuge der Ankündigung, für dieses Jahr die beste Lösung gefunden zu haben, da etwa eine Verlegung der Mitgliederversammlung in eine andere mit Stadt mit höheren Kosten verbunden wäre.

S04 plant Satzungsänderungsantrag

Für das kommende Jahr plane man jedoch bereits die entsprechenden Schritte einzuleiten: „Damit wir ab 2026 mehr Möglichkeiten zur Terminfindung haben, wird der Vorstand zur MV 2025 erneut einen Satzungsänderungsantrag stellen, der eine frühere Durchführung ermöglicht“, heißt es in dem Mitgliederbrief.

Dank der frühen Terminsetzung haben die Fans des FC Schalke 04 nun also Planungssicherheit. Es wird das wohl letzte Mal sein, dass die Schalker Mitglieder zu dieser widrigen Jahreszeit im eigenen Stadion zusammensitzen.