FC Schalke 04: Geldregen für S04? Königsblau verkündet nächsten Deal

Dass das Geld beim FC Schalke 04 nicht ganz so locker sitzt, ist bekannt. Königsblau hat weit über 100 Millionen Euro Schulden angehäuft, die dem Verein spätestens seit der Corona-Pandemie mächtig im Nacken sitzen.

Der S04 ist also auf jede Einnahmequelle angewiesen, um auch in Zukunft handlungsfähig zu sein. Nun macht der FC Schalke 04 einen wichtigen Deal offiziell. Diese Zusammenarbeit dürfte dem Klub dringend benötigtes Geld bescheren.

FC Schalke 04: Vertrag mit GGM Gastro verlängert

Mit der GGM Gastro International GmbH hat der FC Schalke 04 seit 2021 einen verlässlichen Partner an der Seite – der dem Klub auch in sportlich schwierigen Zeiten die Treue hält. Wie Königsblau am Montag (16. Juni) verkündet hat, wurde die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen aus dem münsterländischen Ochtrup jetzt noch einmal verlängert.

Demnach wird der Vertrag bis Juni 2027 verlängert. Wie aus der Klub-Mitteilung hervorgeht, wird GGM Gastro als Premium-Partner ausgewählte Werbe- und Marketingpräsenzen erhalten, die unter anderem auch die LED-Bandenwerbung in der Veltins-Arena enthält. Des Weiteren hat sich GGM Gastro ein Hospitality-Paket und nicht näher definierte digitale Rechte sichern können. Schalke 04 dürfte im Gegenzug weiterhin eine stattliche Sponsorensumme erhalten.

Zufriedene Gesichter auf beiden Seiten

Dominik Durban, Direkt Vertrieb und Marketing auf Schalke, äußerte sich indes hochzufrieden über die Vertragsverlängerung: „Wir sind stolz, mit GGM Gastro auch in Zukunft einen verlässlichen und renommierten Partner an unserer Seite zu wissen. Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und unterstreicht die Strahlkraft von Schalke 04 und der Veltins-Arena als Ort besonderer Emotionen.“

Auch auf Seite von GGM Gastro zeigt man sich glücklich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Loyalität und Integrität sind für uns von besonderer Bedeutung und spiegeln die Prinzipien unserer Arbeit wider. So auch die Partnerschaft mit dem FC Schalke 04, die nun bereits seit vier Jahren besteht. Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und stehen stets mit Stolz hinter dem Verein“, so Gabriel Bakir, Head of Marketing bei GGM Gastro.