FC Schalke 04: Geraerts lässt aufhorchen – steht die neue Nummer eins fest?

Kaum eine Position sorgte beim FC Schalke 04 für so viel Wirbel in den vergangenen Jahren. Die Trainer tauschten die Torhüter nach Belieben. Daher gab es immer wieder Theater um die Nummer eins der Königsblauen.

Nach dem bitteren Abgang von Marius Müller zum VfL Wolfsburg braucht der FC Schalke 04 nun einen neuen Stammkeeper. Cheftrainer Karel Geraerts hat sich wohl schon auf einen neuen Torwart festgelegt.

FC Schalke 04: Geraerts lässt aufhorchen

Wird es etwa Ron-Thorben Hoffmann? Der Torhüter wechselte von Eintracht Braunschweig zum FC Schalke 04 und gilt als potenzieller Nachfolger von Marius Müller, der zu den Wolfsburgern wechselte. Die Nummer eins trägt Hoffmann bereits. Ist er es auch bei den Pflichtspielen zu Saisonbeginn und darüber hinaus?

„Er wurde geholt, um erster Torhüter zu sein. Ich möchte erst auf dem Trainingsplatz und in den Testspielen schauen. Aber normalerweise, wenn er seine Qualitäten zeigt…“, sagt Geraerts in Mittersill. Aus seinen Aussagen kann man heraus deuten, dass sich der Belgier bereits entschieden hat. Hoffmann wird die neue Nummer eins in Gelsenkirchen.

Damit setzt sich der 25-Jährige gegen Justin Heekeren durch, der nach seiner Leihe zu den Schalkern zurückgekehrt ist und sich somit wohl hinter Hoffmann anstellen muss. S04-Juwel Luca Podlech wird die Rolle als Nummer eins noch nicht zugetraut. Er wird in der kommenden Saison in der Schalker U23-Mannschaft Spielpraxis sammeln.

Hoffmann wohl neue Nummer eins

Was spricht für Hoffmann? Der Torhüter des FC Schalke 04 absolvierte im Vergleich zu Heekeren und Podlech schon etliche Partien in der 2. und 3. Liga. 45 Mal stand Hoffmann für Eintracht Braunschweig zwischen den Pfosten und für die zweite Mannschaft des FC Bayern hütete der Torhüter in 36 Drittliga-Begegnungen den Kasten.

Hoffmann muss in der Vorbereitung also weiter liefern, dann wird er in den ersten Pflichtspielen zu Saisonbeginn seinen Stammplatz sicher haben. Besonders brisant: Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga trifft der S04 auf Braunschweig – dem Ex-Klub von Hoffmann. Das wird also ein ganz besonderes Wiedersehen.