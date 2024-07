FC Schalke 04 schaut genau hin: Brisanter Zweitliga-Transfer sorgt für Mega-Wirbel

Auf dem Transfermarkt hat der FC Schalke 04 bislang ordentlich zugeschlagen. Viele Neuzugänge konnte der Revierklub für die kommende Saison bereits verpflichten. Weitere Transfers werden noch vor dem Saisonstart folgen.

Doch bei den Königsblauen richtet sich der Blick auch auf die Konkurrenz. Neben dem FC Schalke 04 gibt es noch große Vereine wie den Hamburger SV und den 1. FC Köln. Ausgerechnet diese beiden Teams, die das Auftaktspiel der 2. Bundesliga bestreiten, sorgen jetzt für mächtig Aufregung.

FC Schalke 04: Konkurrenz sorgt für Hammer-Transfer

In den vergangenen Jahren waren es stets der FC Schalke 04 und der Hamburger SV, die die 2. Bundesliga mit dem Traditionsduell starteten. Dieses Jahr ist es anders. Der HSV muss gegen Absteiger Köln ran. Ausgerechnet die beiden S04-Konkurrenten sorgen jetzt für einen Knall.

Star-Stürmer Davie Selke hat seinen Abschied vom 1. FC Köln verkündet und wurde am Donnerstag (11. Juli) beim Hamburger SV vorgestellt. Der Angreifer unterschreibt bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2026. Selkes Kontrakt in Köln war abgelaufen und anschließend nicht mehr verlängert worden.

Bis zum Wiedersehen wird es nicht lange dauern. Am 1. Spieltag trifft Selke mit seinem neuen Klub HSV auf seinen ehemaligen Verein Köln (2. August, 20.30 Uhr). Brisanter geht es wohl kaum.

S04 schaut genau hin

Wie bei den anderen Konkurrenten schaut der FC Schalke 04 auch hier genau hin. Gegen die Kölner geht es bereits am 4. Spieltag. Dann ist der „Effzeh“ zunächst in Gelsenkirchen zu Gast. Am 13. Spieltag gastieren die Königsblauen dann beim Hamburger SV mit Neu-Stürmer Davie Selke.

Auch interessant: Der Wechsel verlief nicht ganz geräuschlos. Auf Instagram verabschiedete sich Selke und packte über die gescheiterten Verhandlungen mit den Kölnern aus. Selke wollte wohl weiter in Köln bleiben. „Hallo liebe FC-Fans. Weiß gar nicht so recht, was ich schreiben soll. Ich habe mich in Köln und beim FC sehr wohl gefühlt. Es ist kein Geheimnis, dass ich es mir vorstellen konnte, den Weg mit Euch weiterzugehen. Diese Chance wurde mir final genommen. Danke für die kurze, aber intensive Zeit! Ihr seid und bleibt in meinem Herzen. Euer Davie“, schreibt der Stürmer auf Instagram.

Es ist also nicht nur auf Schalke immer unruhig, nun sorgt auch die Konkurrenz um Hamburg und Köln für ordentlich Alarm in der 2. Bundesliga. Wenn auch erstmal abseits des Platzes.