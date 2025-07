Transfer-Ansage von Miron Muslic! S04-Fans horchen sofort auf

Mit Timo Becker, Sofiane El-Faouzi und Nikola Katic hat der FC Schalke 04 bereits drei neue Spieler am Berger Feld begrüßen können. Dazu hat S04 schon einige Spieler wie Ron-Thorben Hoffmann, Derry John Murkin, Paul Seguin oder Lino Tempelmann abgegeben. Doch wird in den kommenden Wochen noch passieren?

Zu Beginn des Trainingslagers hat S04-Coach Miron Muslic im Rahmen einer Medienrunde über die weitere Transferphase gesprochen. Dabei hat der Schalke-Trainer auch verraten, wo Königsblau am ehesten nachrüsten wird.

Bei S04 wird noch „sehr passieren“

Drei Neuzugänge sind bereits da, weitere sollen folgen. Im Hintergrund arbeiten die Knappen-Bosse intensiv an dem Kader für die neue Saison. Der Umbruch der Mannschaft ist im vollen Gange und noch lange nicht abgeschlossen, glaubt man den Worten des neuen Schalke-Coaches.

In einer Medienrunde am Montag (07. Juli) erklärte der 42-Jährige, dass in den kommenden Wochen noch einiges los sein wird auf Schalke. „Da wird noch viel passieren, was Zu- und Abgänge betrifft“, so Muslic. Das nennt man mal eine deutliche Ansage – Frank Baumann und Co. sind also lange noch nicht fertig.

++ Nach S04-Aus: Rückkehr von Ex-Schalke-Profi perfekt ++

Die finanzielle Situation erschwert das Handeln auf dem Transfermarkt enorm. S04 hat gezeigt, dass man handlungsfähig ist, hat mit Becker, El-Faouzi und Katic drei spannenden Neuzugänge geholt. Und doch liegt der Fokus derzeit erstmal darauf, Spieler loszuwerden und den Kader zu verkleinern, um dann gezielt nachrüsten zu können.

Muslic nennt Transfer-Priorität

So soll auch mit Leihen und notfalls Abfindungen gearbeitet werden, um Platz im Kader zu schaffen. Doch wo sieht der Schalke-Coach am ehesten Handlungsbedarf? „Wir haben ein paar Prioritäten“, verriet er. Allen voran „linker Innenverteidiger“ soll noch kommen. Dieser soll dann die defensive Dreierkette um Katic und Becker komplettieren.

Weitere News:

Für Felipe Sanchez und Steve Noode dürfte das bedeuten, dass sie sich hinten anstellen müssen oder gar verliehen werden. Die beiden Youngsters wären durchaus Kandidaten, um die linke Innenverteidigerposition zu bekleiden. Doch beide sich offenbar noch nicht so weit. Es soll ein gestandener Spieler her – Schalke scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben.